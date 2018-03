Végtelenül unalmas és kiszámítható volt az Oscar, de itt vannak a nyertesek!

Lezajlott a 90. Oscar-gála, a ceremónia meglehetősen unalmasra sikerült, de gyakorlatilag minden kategóriában bejött a papírforma. Így zajlott a gála percről percre, díjról díjra!

5:45

A nyertesek teljes listája:

5:39

És végül, a Legjobb film kategóriája érkezik, az este utolsó díja.

Én a Három óriásplakátnak örülnék, de a jóslatok szerint A víz érintése borítékolhatja a győzelmet, pláne, hogy a Legjobb rendezést is vitte. Warren Beatty és Faye Dunaway megkapták a lehetőséget, hogy idén a jó nyertes nevét mondják be. A borítékba pedig valóban A víz érintése került.

A legsötétebb óra

A Pentagon titkai

A víz érintése

Dunkirk

Fantomszál

Három óriásplakát Ebbing határában

Lady Bird

Szólíts a neveden

Tűnj el!

5:28

A Legjobb női főszereplő díja következik.

Bárcsak Margot Robbie nyerne, annyira megérdemelné, de valószínűleg Frances McDormand viszi haza az elismerést, de egye-fene vele is kiegyezem. Így is lett.

Sally Hawkins – A víz érintése

Frances McDormand – Három óriásplakát Ebbing határában

Margot Robbie – Én, Tonya

Saoirse Ronan – Lady Bird

Meryl Streep – A Pentagon titkai

5:19

A Legjobb férfi főszereplő:

Gary Oldman vagy Daniel Day-Lewis lesz a befutó? Igazából ennyi a kérdés. Valószínűleg Gary Oldman. És tényleg.

Timothée Chalamet – Szólíts a neveden

Daniel Day-Lewis – Fantomszál

Daniel Kaluuya – Tűnj el!

Gary Oldman – A legsötétebb óra

Denzel Washington – Roman J. Israel, Esq.

5:16

Mennyire lehet unalmas egy gála, ahol az a legérdekesebb momentum, hogy a tavalyi Legjobb női főszereplő díjas, a hagyományokkal ellentétben nem a Legjobb férfi főszereplőnek, hanem a Legjobb rendezésnek adja át a díjat? Nagyon.

5:11

Jönnek a nagyok, a királyi kategóriák.

Kezdjük a Legjobb rendezéssel!

A fogadóirodák szerint Guillermo del Toro az esélyes A víz érintéséért, én azért szívesen dobnék egy szobrot Christopher Nolannek. De nem fogok.

Paul Thomas Anderson – Fantomszál

Guillermo del Toro – A víz érintése

Greta Gerwig – Lady Bird

Christopher Nolan – Dunkirk

Jordan Peele – Tűnj el!

5:04

A tavaly elhunyt művészekre emlékezünk.

5:00

A Legjobb eredeti betétdal:

„Mighty River” a Mudbound c. filmből

„Mystery of Love” Szólíts a neveden c. filmből

„Remember Me” Coco c. filmből

„Stand Up For Something” Marshall c. filmből

„This Is Me” A legnagyobb showman c. filmből

4:56

A Legjobb eredeti filmzene díja következik.

Nagy meglepetés itt sem érhetett senkit, a díjat Alexandre Desplat húzta be A víz érintéséért.

A víz érintése

Csillagok háborúja VIII: Az utolsó Jedik

Dunkirk

Fantomszál

Három óriásplakát Ebbing határában

4:50

A legnagyobb showmanből hallhatjuk a This Is Me című dalt, Keala Settle-től, amit audió verzióban imádok, de ez most valahogy nem hangzik jól. Nagyon nem. Kezdek gyanakodni, hogy a tévémmel van a baj, mert eddig minden előadott dal szörnyűnek tűnt.

4:41

A Legjobb operatőr díja érkezik.

Az előzetes számítások alapján a Szárnyas fejvadász zsebeli be az elismerést. És a számítások be is jöttek.

A legsötétebb óra

A víz érintése

Dunkirk

Mudbound

Szárnyas fejvadász 2049

4:35

A Legjobb eredeti forgatókönyv:

Sokak meglepetésére nem a Három óriásplakát, és nem is a Ladybird lett a befutó.

A víz érintése

Három óriásplakát Ebbing határában

Lady Bird

Rögtönzött szerelem

Tűnj el!

4:31

A Legjobb adaptált forgatókönyv díja következik.

Elit játszma

Logan – Farkas

Mudbound

Szólíts a neveden!

A katasztrófaművész

4:14

A Legjobb élőszereplős rövidfilm jelöltjei szállnak versenybe.

És a nyertes a The Silent Child.

DeKalb Elementary

The Eleven O’Clock

My Nephew Emmett

The Silent Child

Watu Wote/All of Us

4:11

Végre vissza a díjakhoz. Jöjjön a Legjobb rövid dokumentumfilm!

Edith+Eddie

Heaven is a Traffic Jam on the 405

Heroin(e)

Knife Skills

Traffic Stop

4:00

Tavaly “mit sem sejtő” turistákat delegáltak az Oscar-ceremóniára, most egy mozi nézőit “lepik meg” A-listás sztárokkal. Csináljunk úgy, mintha elhinnénk, hogy ez nem egy megrendezett, hanem tök spontán akció.

3:51

A Legjobb vágás és a Legjobb vizuális effektek kategóriákkal folytatódik az este.

Legjobb vágás:

A víz érintése

Dunkirk

Én, Tonya

Három óriásplakát Ebbing határában

Nyomd, Bébi, nyomd

Legjobb vizuális effektek:

A galaxis őrzői vol. 2.

A majmok bolygója: Háború –

Csillagok háborúja VIII: Az utolsó Jedik

Kong: Koponya-sziget

Szárnyas fejvadász 2049

3:44

Sufjan Stevens előadásában hallhatjuk a Szólíts a neveden! betétdalát, a Mystery of Love-ot.

3:40

A Legjobb animációs film díja pedig a Cocóé.

Bébi úr

Coco

Ferdinánd

A kenyérkereső

Loving Vincent

3:37

A Legjobb animációs rövidfilm:

Dear Basketball

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolving Rhymes

A film forgatókönyírója Kobe Bryan, így ő az első olyan Oscar-díjas, aki kétszeres olimpiai bajnok is.

3:26

Következik a Legjobb női mellékszereplő díja.

Allison Janey a nagy esélyes, én is neki drukkolok. Észbontó alakítás volt! És így is van!

Mary J. Blige (Mudbound)

Allison Janney (Én, Tonya)

Lesley Manville (Fantomszál)

Laurie Metcalf (Lady Bird)

Octavia Spencer (A víz érintése)

3:17

Jöjjön számunkra a legizgalmasabb kategória, a Legjobb idegen nyelvű film díja!

A négyzet a nagy esélyes (szerintem meglehetősen túlértékelt alkotás, esküszöm, hogy elfogultság nélkül), de nagyon-nagyon reméljük, hogy zsinórban harmadjára is bezsebelhetünk egy Oscart. Sajnos nem így lett, de sebaj, az óriási elismerés így is jár Enyedi Ildikónak és a teljes stábnak. Borbély Alexandrával készült interjúnkat ITT olvashatjátok!

A négyzet (Svédország)

L’insulte (Libanon)

Szeretet nélkül (Oroszország)

Testről és lélekről (Magyarország)

Una Mujer Fantástica (Chile)

3:14

A Coco betétdalát hallhatjuk. Jézusom. Mi ez? Senki nem hallja, hogy hamis? Egy pillanatra azt hittem, hogy ez már az Eurovízió.

3:06

A Legjobb látványtervezés

A Duna Tv-s Kraszkó Zitának másodjára keverednek össze a kártyái, és említ egy kategóriában olyan filmet esélyesként, amit nem is jelöltek. A víz érintésének pedig megvan az első díja ma este.

A legsötétebb óra

A szépség és a szörnyeteg

A víz érintése

Dunkirk

Szárnyas fejvadász 2049

2:55

A Legjobb hangvágás és a Legjobb hangkeverés díjai következnek.

Érdekesség, hogy mindkét kategóriában ugyanazt az 5 filmet jelölték. Hajrá, Dunkirk! A Legjobb hangvágást be is húzta a Dunkirk. Hurrá! És a Legjobb hangkeverést is. Szép.

A víz érintése

Csillagok háborúja VIII: Az utolsó Jedik

Dunkirk

Nyomd, Bébi, nyomd

Szárnyas fejvadász 2049

2:50

Egy rövid videoösszeállítás az elmúlt 90 Oscar-gála legemlékezetesebb alkotásaiból.

2:43

A Mudbound című filmből Mary J. Blige adja elő az Oscarra is jelölt Mighty Rivert. Az énekesnő egyébként a legjobb női mellékszereplő kategóriában is versenybe száll az arany szobrocskáért. Eddig azért lássuk be, a műsor nem lebilincselő. Egyelőre inkább a legurított energiaital adja a löketet az ébren maradáshoz.

2:37

A Legjobb dokumentumfilm:

Egy kis politikai fricska után már jön is a legjobb dokufilm díja, melyet az Icarusnak ítélt az Akadémia. A sportolók doppingbotrányait boncolgatja a nyertes film.

Abacus: Small Enough to Jail

Aleppo a végsőkig

Icarus

Strong Island

Visages villages

2:28

A Legjobb jelmez kategória győztese pedig nem más, mint a Fantomszál.

Mark Bridges beszéde akár esélyes is lehet a jet-skire, olyan rövidre sikerült.

A legsötétebb óra

Viktória királynő és Abdul

A szépség és a szörnyeteg

A víz érintése

Fantomszál

2:23

A legjobb smink díjáért az alábbi 3 film száll ringbe:

A papírforma bejött, a nyertes A legsötétebb óra.

A legsötétebb óra

Az igazi csoda

Viktória királynő és Abdul

2:13

De jöjjön a Legjobb férfi mellékszereplő díja!

Sam Rockwellnek nagyon örülnénk, esélyes is! De Willem Dafoe könnyen elhappolhatja a díjat. És igazunk is volt, Sam Rockwell viszi a szobrocskát! Éljen! Tényleg megérdemli. A Három óriásplakát Ebbing határában egyébként mindenkinek kötelező! Rockwell a 2014-ben elhunyt Phillip Seymour Hoffmannak is megköszönte díját.

A jelöltek: Willem Dafoe (Floridai álom)

Woody Harrelson (Három óriásplakát Ebbing határában)

Richard Jenkins (A víz érintése)

Christopher Plummer (A világ összes pénze)

Sam Rockwell (Három óriásplakát Ebbing határában)

2:00

Jimmy Kimmel a színpadon, és már előkerült a 2017-es fiaskó, a #metoo-mozgalom és Harvey Weinstein is. Ezekről valószínűleg még sokat fogunk hallani ma este. Reméljük, idén azért lesznek a tavalyinál ütősebb poénok a tarsolyban, a múlt évben meglehetősen gyengére sikerült a ceremónia, de bízzunk a legjobbakban. Azt még mindig nem értem, hogy a magyar közvetítés közben, miért nem lehet az eredeti hangot lejjebb venni, akkor talán hallani is lehetne a magyar szakkommentátor tolmácsolását. Ezt tavaly óta nekünk nem sikerült megugrani. Aki idén a legrövidebb köszönőbeszédet mondja, nyer egy jet-skit. Eredeti.