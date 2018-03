Király Linda: Az emberek szeretik látni, hogy valaki befutott, majd elbukik

Hogy mit jelent családjukban az egység, a betegség és a gyógyulás, a pofonok és az újrakezdés, többek között ezekről mesélt őszintén az Elviszlek Magammal kamerái előtt az énekesnő, akit talán még sosem láttunk ennyire felszabadultnak a kamerák előtt, mint most, D. Tóth Kriszta kocsijában.



Nem épített tudatosan karriert, nem vágyott a hírnévre. Csak azt tudta, hogy a zenében érzi jól magát. A lámpaláz és szülei akarata ellenére – akik orvosnak vagy ügyvédnek szánták – Király Linda egy klasszikus zenei énekversenyen indult, és 13 évesen már a New York-i Carnegie Hallban énekelt. Arra a fellépésre azzal a nem titkolt szándékkal hívta el édesapját, hogy most már vegye komolyan lánya terveit. Három évvel később aztán a magyar közönség is megismerhette.

„A legkeményebb feladatom az életben az volt, hogy apukámat rávegyem, hogy fogadja el: énekesnő leszek. Szerencsére mellém állt. De nem arról volt szó, hogy leültünk, és azt mondta, hogy kislányom, most sztárt csinálok belőled! Tényleg véletlenül lettem ismert, de erre nem lehet felkészülni. Egyszer sem volt a fejemben, gyerekkoromban, hogy én híres szeretnék lenni.” Lindáról nem sokan tudják, hogy dalszöveget is ír, és hogy a testsúlyproblémája egy pajzsmirigybetegségre vezethető vissza. Problémái elől a mai napig a zenébe menekül, azt mondja, az az ő gyógyító közege. És azért, hogy egy ilyen menekülőút áll rendelkezésére, mint amilyen a zene, rendkívül szerencsésnek tartja magát. Párja mindennap elmondja neki, hogy gyönyörűnek látja őt. Az esküvőjük időpontja is hamarosan kiderül.

„Bárki bármin megy keresztül a családban, mi nagyon összetartunk. Amikor édesanyám azt mondta a ’90-es évek végén, hogy haza szeretne menni Magyarországra, akkor tudtuk, hogy ezt a legkomolyabban gondolja. Nehéz volt, és nem csak a betegsége miatt. Elindult az amerikai karrierem, több helyre beválogattak, és ott volt az első szerelmem is… De nem volt kérdés, hogy mindent otthagyunk, és jövünk.

Eredetileg csak egy-két évre terveztünk. Anyukám Magyarországon kezelés nélkül, a boldogságtól lett jobban. Láttuk, hogy az ember bármiből képes visszajönni akkor is, ha az orvosok azt mondják, hogy nincs tovább… ez nagyon sok erőt adott nekünk sok mindenben.

D. Tóth Kriszta kérdésére, hogy édesanyja női példaképként mit adott lányának, Linda így válaszol:

„Mindent. Mindig rá gondolok, ha bármi van. Hihetetlenül kezelte a betegségét. Erős nő, és eszméletlen példát mutatott nekem, és inspirál az, hogy képes volt magát meggyógyítani.”

A magát introvertált jelzővel illető énekesnő azt is elmeséli, hogyan lehet az, hogy a színpadon egy másik énje kerül előtérbe. Bevallja, hogy énjei néha bizony összevesznek a színpadon, ha egy adott előadásmódról, életérzésről van szó.

A Király Lindával készült beszélgetés D.Tóth Kriszta Elviszlek magammal című műsorának legújabb epizódja, amely a wmn.hu magazin YouTube-csatornáján látható. Nézzétek meg!

Fotó: WMNmagazin/YouTube