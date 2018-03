5 budapesti tér, melyek nagyon megváltoztak az utóbbi évtizedekben

Megírtuk, hogy jövő év végére ismét visszanyeri eredeti homlokzatát a jelenleg acéllemezekkel fedett Corvin Áruház. Pár évtizeddel ezelőtt nemcsak az épület, de a környezete, az egész Blaha Lujza tér teljesen másképp nézett ki, elég, a Nemzeti Színház szomorú sorsára gondolni.

Cikkünkben 5 olyan budapesti teret gyűjtöttünk össze, melyek régebben annyira másképp néztek ki, hogy képek alapján sokan rá sem jönnének, Budapest melyik részét ábrázolják a fotók. Íme, 5 formaváltó tér.

Clark Ádám tér

A második világháború után több Duna-parti villát is lebontottak, mivel súlyos sérüléseket szenvedtek, lebontásuk pedig olcsóbbnak bizonyult, mint a felújításuk. Részben a lebontott épületek helyén található a mai Clak Ádám tér, ahol az ország 0. kilométerkövét is megtaláljuk. A tér jelenleg is változik: most készül a Hotel Clark, mely egy régóta üresen álló foghíjtelekre épül, ahol korábban az Ybl Miklós által tervezett, 1862-ben átadott Budai Takarékpénztár palotája állt.

Kálvin tér

A Kálvin teret régebben Sín-térnek is nevezték, ugyanis jóval több villamos robogott keresztül a téren, mint ma: még az Üllői út irányába is közlekedtek a járművek. A tér éke az a Danubius-kút volt, melyet ma az Erzsébet téren láthatunk. A tér legutóbb a reformáció 500. évfordulója miatt újult meg: tavaly a REFORM500 projektnek köszönhetően 95 térkövet raktak le, melyeken két, egymáshoz szorosan kapcsolódó szöveg olvasható, melyek valamilyen módon mind a reformációhoz kötődnek.

Blaha Lujza tér

Bár a kettes metró építése miatt lebontott Nemzeti Színház feltehetően már sosem épül újjá a téren, a második világháború előtt átadott Corvin Áruház nemsokára végre ismét a régi fényében pompázhat, miután több évtizeden át alumíniumlemezekkel takarták le a megsérült homlokzatát.

Boráros tér

A tér Boráros Jánosról (1756-1834), a város egykori alpolgármesteréről kapta a nevét. A görög felmenőkkel rendelkező férfi eredeti vezetékneve Voraros volt. Vezetékneve első betűjét azért változtatta meg V-ről B-re, hogy magyarosabban csengjen a neve. A Boráros tér egykori leghíresebb épülete az elevátorház, mely lényegében egy raktárépület volt és a második világháborús sérülései miatt bontották le.

Erzsébet tér

Az Erzsébet teret hívták már Új térnek, Vásártérnek, Sztálin majd Engels térnek, 1990-től pedig ismét Erzsébet tér a neve. A szocilista érában egy csúf buszpályaudvar és parkolók csúfították el a területet, és nyoma sem volt a ma is látható parknak. Az 1990-es évek végén a kormányzat ide tervezte felépíttetni az új Nemzeti Színházat, de az építkezést leállították, lényegében csak az alapkő letételéig jutottak. A teret legutoljára 2006-ban újították fel, majd 2014-ben végeztek rajta egy ráncfelvarrást.