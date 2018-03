Jövőre visszanyeri a Corvin Áruház eredeti homlokzatát

Ilyen jó hírről már régen számolhattunk be. Az amúgy sem szépségéről és tisztaságáról híres Blaha Lujza tér egyik szégyenfoltja, az alumíniumlemezek alá rejtett, egykoron híres Corvin Áruház hamarosan visszanyeri eredeti, impozáns külsejét.

Arról már korábban beszámoltunk, hogy a józsefvárosi képviselő-testület megszavazta, hogy lebontja a Corvin Áruházat elcsúfító fémburkolatot, arról azonban mindeddig nem volt szó, hogy mi fog történni az utóbbi évtizedek alatt kritikus állapotba került homlokzattal.

A Józsefváros honlapján található hírek szerint a kerület a homlokzatfelújításra is sor kerülhet, méghozzá az államtól kapott 300 millió forintos támogatásból, melyet erre a célra használnának fel.A tervek szerint a homlokzat 2019 év végéig meg is szépülne, emellett az épület tulajdonosa magánberuházás keretében tervezi a tető, a gépészeti rendszer, az elektromos rendszer, a liftek és a tűzvédelmi rendszer felújítását is, olvasható Józsefváros honlapján.

Addigra már a tér is megszépül, ugyanis arról még 2017-ben döntött a józsefvárosi közgyűlés, hogy felújítják a Blaha Lujza teret.

A most is látható alumíniumborítás 1968-tól csúfítja az épületet, melyet azért tettek rá, mert az 1956-os forradalomban súlyos károkat szenvedett a homlokzat. A Corvin Áruházat 1929-ben adták át, 1944-ben bezárt, majd pár évvel később, miután államosították, újra megnyitotta kapuit.