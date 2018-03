5 desztináció, ahová eljuthatsz a Qatar Airways és a Funzine közös nyereményjátékával

A Funzine és a Qatar nyereményjátékával elrepítünk Thaiföldre! Ha még nem tetted, töltsd ki kvízünket ITT, hogy részt vehess a március 18-ai sorsoláson. A szerencsés nyertes a Qatar Airways 5 thaiföldi desztinációja közül választhat ki egyet, amiket most be is mutatunk nektek!

Krabi

A Thaiföld déli részén fekvő tengerparti várost, Krabit mindössze 25 ezer ember lakja, míg az azonos névre hallgató tartomány nagyjából 130 kisebb szigetet (egyesek szerint ezek száma 150-nél is több) ölel magába. Fehérhomokos partszakasz a tiszta kék ég alatt, hegymászásra hívogató mészkősziklák, kísérteties barlangok, és színpompás öblök, melyek különleges vízalatti élményt nyújtanak a búvárkodás szerelmeseinek – ezek és még sok más izgalom vár Krabiban és környékén.

Bangkok

Karakteres, ugyanakkor magával ragadó városba utaznál a legszívesebben? Bangkok pont ilyen. Thaiföld fővárosa nagy utat tett meg a 18. század óta: egy aprócska faluból a Csaophraja folyó partján a világ egyik leglátogatottabb metropoliszává nőtte ki magát, otthont adva nyolc millió embernek. Tapasztald meg a városi közeget Bangkok módra! Ókori templomok, nyüzsgő piacok, izgalmas éjszakai élet, ínycsiklandó ételek és luxus vár rád, csak azt kell eldöntened a város mely arcával kezded a felfedezést.

Pattaya

Hátizsákos, kalandvágyó utazók kedvelt úticélja Thaiföld keleti partjának modern városa, Pattaya. Nem véletlen, hiszen az a hír járja, hogy az idelátogatók sokkal közelebb kerülhetnek a valódi, autentikus thai életformához, mint bármely másik városban. Míg a három kilométer hosszú partszakasznál jobbat nem kívánhatnánk a kikapcsolódáshoz, megéri fellépcsőzni a város legmagasabb pontjára, a városközpontban található Buddha Hillre, hiszen lélegzetelállító fentről a kilátás.

Chiang Mai

A Chiang Maiba ellátogatók hamar meg fogják érteni, hogy miért utalnak „az észak rózsája”-ként erre a városra a helyiek. Egy olyan különleges hely ez, ahol Thaiföldön egyedülállóként megél egymás mellett a modern és az ősi kultúra. Ez a sokszínűség főként építészetében köszön vissza, hiszen nem ritka, hogy ókori romok mellett letisztult modern épületek díszelegnek. Városnézés mellett érdemes ellátogatni a közeli természeti látványosságokhoz is, mint például a Mae Sa vízesés, ami a maga természet formálta medencéivel Chiang Mai rejtett gyöngyszeme.

Phuket

Thaiföld egyik legnépszerűbb szigete mindenkit elvarázsol természetes szépségével, Phuket nem véletlen a képmegosztó portálok sztárja. Fehérhomokos partjait kristálytiszta türkizkék víz mossa, míg a sziget középpontja felé haladva lenyűgöző vízesések és buja dzsungelek várnak felfedezésre. Persze a kultúráról és a történelemről sem kell lemondanod, ha Phuket szigetére látogatsz, hiszen az azonos névre hallgató város bővelkedik látnivalókban.

