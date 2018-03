Március 4-én tartják a 90. Oscar-gálát, melyet magyar idő szerint hétfő hajnalban láthatunk. Ahogy közeledünk az eseményhez, annál gyakrabban gondolkodunk el azon, vajon mely filmek fogják megérdemelni az aranyszobrocskákat.

Több kisgyerek is elkészítette a kedvenc Oscar-esélyes filmjeiknek egy-egy ismertebb jelenetét, hogy így támogassa az alkotást. A legviccesebb képeket össze is gyűjtöttük, hogy ti is jót mosolyogjatok rajtuk.

Három óriásplakát Ebbing határában

A Pentagon titkai

Fantomszál

Dunkirk

Szólíts a neveden

A legsötétebb óra

Lady Bird

Tűnj el!



A víz érintése

Képek: Vanity Fair