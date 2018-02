Trófea: Határtalan gasztronómiai élmény a főváros szívében

A város legkedveltebb all you can eat étterme remekül teljesít ár-érték arány tekintetében. Mondhatni verhetetlen: a vendégek több, mint 100 magyar és nemzetközi fogás közül választhatnak elfogadható, fix áron, amibe az italok is beletartoznak. Örömmel vállaltuk a kihívást, hogy megküzdjünk a bőség zavarával a Trófeában!

A belváros három Trófea Grill étterme közül a Király utcait tettük próbára, ami 9 évvel ezelőtt nyitott meg Budapest egyik legfrekventáltabb utcájában, a Deák tértől csupán pár percre. Éppen vacsoraidőben érkeztünk; az étterembe lépve barátságos személyzet üdvözölt, akik elvették a kabátunkat, majd az asztalunkhoz vezettek minket. A svédasztalos étterem bája könnyen bűvkörébe ejt, hála a kellemes hangulatot teremtő színek (arany, barna, bézs és fekete), a kényelmes, bőr ülőhelyek és a modern dizájn tökéletes harmóniájának, amit a művészi agancs csillár tetőz.

A kínálat

A pékárutól az egytálételeken, a köreteken és a cukrászsüteményeken (diabetikus opció is van) át mindent helyben, frissen készítenek. A grill sarok külön megér egy misét: a kínálatban egyebek mellett lazac, vörös tonhal, beef steak, tintahal, garnéla rák, különféle pácolt húsok, cápahús és grill sajt is helyet kapott, és a kiválasztott finomságot pár perc alatt elkészítik a vendégeknek. A Trófeában a magyar konyha specialitásait is megtalálni, van például gulyás, halászlé, töltött káposzta, hortobágyi húsos palacsinta, és az étterem ajánlata, a különleges recept alapján készült libamáj páté, ami hagymalekvárral egyszerűen isteni.

Az ínycsiklandozóan illatozó fogások közül (amelyeknek közel 80%-a gluténmentes) nem könnyű választani. Úgy döntöttünk, hogy magyaros ételekkel indítjuk a vacsorát: tökéletesen eltalált fűszerezésű (nem csípős), forró, sűrű halászlé és tejföllel meglocsolt, paprikás szószban sült, krémes hortobágyi húsos palacsinta került elsőként az asztalunkra. Mivel a belvárosi Trófea Grill éttermek közül egyedül itt van fatüzelésű kemence, és ezzel együtt a szigorúan olasz alapanyagokból készülő pizzát is csak itt lehet megkóstolni, természetesen nem hagyhattuk ki ezt az ételt sem. Egy szelet vékony tésztájú margherita pizza landolt a tányérunkon, és bár magasra tettük a mércét, minden elvárásunknak tökéletesen megfelelt.



Desszert szekció

A lakomát a mesés desszert részlegen folytattuk, ahol profiterol, sajttorta, kókuszgolyó, szilvás gombóc torta és megannyi más édes finomság csábított kóstolásra minket. Mellette aszalt- és szeletelt gyümölcsökből (kivi, narancs és sárgadinnye) is válogathattunk. Végül először a kellemesen kávés, elbűvölően krémes tiramisut, majd egy tálkányi, epervelős panna cottát ízleltünk meg, amit pirított mandulaszeletekkel tettek még mutatósabbá.

Az édes ízélmény nem okozott csalódást, és remekül megkoronázta vacsoránkat, ami itt még nem ért véget. Gasztronómiai utazásunkat egy pohár Törley pezsgővel fejeltük meg, ami benne foglaltatik a vacsora fix árába, ahogyan a minőségi Hilltop borok, a Pasco kávé és a Coca-Cola üdítőitalok is, amelyeket a magasabb minőségű, üveges verzióban lehet rendelni.

Bár a Trófeában eltöltött ebéd vagy vacsoraidő különlegessé varázsolja a legátlagosabb hétköznapot is, tökéletes helyszínt nyújt évfordulók, születésnapok, esküvők vagy akár a Nemzetközi Nőnap megünnepléséhez. Mindhárom belvárosi étterem egész évben várja vendégeit, egyedül december 24-én tart zárva. Az aktuális árakért, engedményekért, és a tematikus rendezvényekkel kapcsolatos információkért kövesd a Trófea Grill éttermek weboldalát!

1061 Budapest, Király utca 32.