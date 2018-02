Tavaszi/nyári trendek – Ezt viseljük 2018-ban!

Február utolsó napján még a mínuszokkal küzdünk, ám mi már melengető napsütésről és tavaszi szettekről álmodozunk. Színek, anyagok, stílus, tavaszi/nyári trendek: eláruljuk, hogy a legmenőbb divatlapok és az inspiráló Pinterest szerint mire számíthatunk idén.

A francia magazin szerint ebben az évben is bátran megvalósíthatjuk önmagunkat, fontos marad ugyanis az egyéniség hangsúlyozása. Művészi elemek, graffiti, festmények, illusztrátori munkák és képregények inspirálják az idei trendeket, de a csillámporos hatás sem veszít népszerűségéből. Számíthatunk még tollal díszített kabátokra, a 80-as évek ihlette váll-megoldásokra, és izgalmas újdonságokra a sportos viseleteknél. A divathetek kifutóinak előrejelzése alapján népszerű lesz a nylon, a farmer és a műanyag, továbbá a biker-chick megjelenéshez elengedhetetlen bőr és műbőr. A ballonkabátoktól sem kell búcsút vennünk, viszont stílusukat tekintve érdekességekre lehet számítani.

Pinterest

A huffingtonpost.com készített egy összeállítást, amiben a közösségi képmegosztó menő tavaszi/nyári trendekkel kapcsolatos jóslatait tették közzé. Mondhatni a kifutók sztárja volt a szatén, így nem meglepő módon nagy a valószínűsége annak, hogy a mainstream divatban is meg fog jelenni. A rövidebb sarkú, hegyes orrú „kitten-heels” cipők népszerűbbek lesznek, mint valaha, ahogyan az aszimmetrikus szoknyák is, a fehér színű cipőkkel és magas derekú nadrágokkal egyetemben. A Pinterest szerint a csíkos mintázat és a geometrikus formájú kiegészítők újra hódítani fognak.

Az amerikai magazin szintén a flitteres és a csillogó-villogó anyagokat élteti, ugyanakkor a pasztellszínek fontos szerepét is hangsúlyozza az idei trendek tekintetében. A színeket illetően a lila, a rózsaszín, a citromsárga és a kék divatos árnyalatai dominálnak majd, viszont a kockás mintát sem kell nélkülöznünk a gardróbunkból. A Harper’s Bazaar is úgy gondolja, hogy a műanyag kiemelt szerephez jut, hiszen egyebek mellett a Chanel, a Fendi és Calvin Klein kollekciójában is megjelent. (Kíváncsian várjuk, milyen formában.) Idén tavasszal és nyáron egyébként a merész színek, áttetsző anyagok, fodros ruhák és rojtok rajongóinak sem lesz oka panaszra.

Az InStyle választásait is a kifutók inspirálták, így bőven van átfedés a korábbi magazinok előrejelzéseivel. Flitteres ruhák, újragondolt ballonkabátok, kockás és virágos mintázatú anyagok, sötét színű farmerek mellett rakott szoknyák, rojtok, fodrok és pufi vállú felsők, hódító pasztellszínek kaptak helyet összeállításukban. Szakértőik szerint idén tavasszal népszerűek lesznek a rövid ujjú, kötött toppok és ruhák, ahogyan a merész színek és a ceruzaszoknyák is.

A női magazin immár 9 alkalommal szervezte meg Marie Claire Fashion Days nevű seregszemléjét, amelyen hazai tervezők kapnak bemutatkozási lehetőséget. A magazin brit kiadása a színes, vidám ruhákat és kiegészítőket, pasztellszíneket, a tollas díszítést és a kockás mintát emeli ki a 2018-as tavaszi/nyári trend elengedhetetlen részeként. Nagy meglepetésünkre az övtáskákat szintén idesorolják. A 80-as évek divatja a Marie Claire szerint is visszaköszön, a puffos ujjú és vállú blúzokkal, ruhákkal együtt.