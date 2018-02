Jótékonysági akcióktól a sportolásig – Összegyűjtöttük a legjobb hétvégi programokat!

Február utolsó napjai csúnya, esős idővel leptek meg minket, de szerencsére ez még nem jelenti azt, hogy program nélkül maradunk a hétvégére. Ismét összegyűjtöttük a város legizgalmasabb eseményeit, a jótékonysági akciótól kezdve a design váráson át egészen a bulikig. Mutatjuk, hol töltsd a hétvégéd!

Csütörtök – február 22.

Cultivo – Márkaépítés / Ügyfelek & ügynökségek – Ötkert – 20:00

A szervezők 4 olyan személyt hívtak meg, akik ügyfél és ügynökségi kapcsolatban hatalmas mérföldköveket értek el együtt. Tudják, hogy milyen érzés az, amikor közösen elkapják a flow-t, és onnan már megállíthatatlanok. A vendégek: Szegedi Kata, divattervező. Hajagos Rita, managing partner, Red Lemon, Réti Dóra, Sunhill Media alapító és Schobert Norbert, életmód tanácsadó, az Update Lowcarb tulajdonosa.

Részletekről itt olvashatsz.

Mondd el. Portrék a kortárs fotográfiából – Fuga – 18:00 A bemutatott portrék alkotói számára a fotográfia nem csak a fotóalany, hanem önmaguk tüzetes vizsgálatának is eszköze. A tárlat nem csupán a kortárs észt portréfotográfiába nyújt betekintést, hanem a fotóalanyok kiválasztása és a képek kontextusa révén Észtország közelmúltjába és társadalmába is. További infókért kattints ide. Willany Leó – Három Hollóban – 21:00 Grecsó Zoltán improvizációs táncszínháza, a Willany Leó idén tíz éves. A fiatalok körében különösen népszerű alkotóműhely egyszerre színház és kreatív közösségi tér. A színpadon egy-egy téma mindig különböző felállásokban, az alkotó-előadók aktuális ötletei, tempói szerint kerül feldolgozásra. Minden alkalom más és más, a nézők az alkotói pillanat tanúi, ezért válnak beavatottá, az alkotófolyamat részesei lesznek, lehetnek. Részletekért kattints ide.

Hajdu Szabolcs: Ernelláék Farkaséknál – Magvető Café – 19:30

“Megpróbálunk magunkról beszélni. A vágyainkról, a kételyeinkről, a szorongásainkról. A hétköznapjainkról, a családról, a gyerekekről, a szüleinkről. Talán ha magunkról beszélünk, sok mindenki másról is beszélünk. Nem vagyunk különlegesek. A problémáink hasonlóak. A dolgok itt vannak körülöttünk csak meg kell ragadni őket, és elmesélni valahogy. Filmen vagy levélben, buszmegállóban vagy telefonon mindegy. Most színházban.” – Hajdú Szabolcs

További infókért kattints ide.

Péntek – február 23.

Bpna’18 díjátadó w/ Barabás Lőrinc Live Act & Tesco Disco – Instant – 20:00

A Budapest Nightlife Awards róluk szól: az italpultok mögött állókról, a tánctereket megtöltő fellépőkről és djk-ről, a kábelek és hangfalak őreiről, az irodákban veszettül agyaló szervezőkről.

Mindenkiről, aki a háttérben gyúrja nekünk a tésztát, hogy legyen mit megtöltenünk élményekkel, amiket aztán évek múlva is mesélünk egymásnak.

További infókat itt találsz.

Bladerunnaz 19th Birthday: High Contrast Technimatic – Akvárium – 23:00

Line up: High Contrast (3Beat, Hospital Records – UK), Technimatic (Shogun Audio, Spearhead Records – UK), Chris.SU (FATE Recordings, Eatbrain), DJ Ren (Budapest Jungle, Tilos Rádió), IAN Autorun (Bladerunnaz, Starlight Entertainment).

Jegyárak: Kedvezményes elővétel: 4100 HUF / 13 € (Online már nem kapható!), Normál elővétel és helyszíni: 4600 HUF / 15 €, VIP: 5900 HUF / 20 € (Csak az Akváriumban és online).

A Facebook-eseményt itt találod.

Kojot vetítés és közönségtalálkozó – Budapest Boulevard Cinema – 20:00

Az elmúlt hetekben felborzolta a magyar filmes szakma és rajongók kedélyeit a Kojot bemutatásával és Filmhétre való nevezésével kapcsolatos események sorozata. Most a Budapest Boulevard Cinemában ismét látható 2017 egyik legkülönlegesebb magyar alkotása, utána pedig az alkotók és a közönség együtt beszélhetik meg az elmúlt időszak történéseit.

Jegyárak és részletek: itt.

Szombat – február 24.

Food is a Right | FNB Budapest Hétvégi Akció – Auróra – vasárnapig

Az akció szolidáris demonstráció a lakásszegénység, a hajléktalanság és az élelmiszerpazarlás ellen. A szervezők fel szeretnék hívni a figyelmet, hogy koránt sincs minden rendben a jelenlegi társadalmi-gazdasági rendszerrel, és ezzel kilépve az utcára minden nap szembesülhetünk, látva a szegénységet, az éhezést, a hajléktalanságot és a lakhatási problémák növekedését.

A pontos akciótervért kattints ide.

Ingyenes Programozó Workshop – Green Fox Academy – 10:00

Még sosem vagy csak keveset kódoltál eddig? Akkor tarts a Green Fox-szal a februári workshopjukon és próbáld ki magad a programozásban! Nincs másra szükséged, csak egy laptopra és elszántságra.

A Facebook-eseményért kattints ide.

Csokis Eper napok – The Strawberry Project Budapest – vasárnapig

Igazán különleges akcióval készülnek a The Strawberry Project Budapestnél: megkóstolhatod az összes epres költeményüket és a mennyei eperturmixjukat is. Ahogy már az előző években is megszokhattátok, minden eperre, diszbobozra és turmixra kettőt fizet, hármat vihet akció lesz.

Részletekért kattints ide.

Farsangi Video Cycling – Life1 Corvin – 10:00

Tekerj jelmezben és hozd ki magadból a maximumot!A farsangi időszak örömére különleges Video Cycling órával várnak: öltözz be és tekerj egy extra 90 perces órán Kilin Tomival. Zárjuk a telet egy vidám, színes, energikus edzéssel! Belépés napijeggyel vagy bérlettel.

Továbbiakért kattints ide.

Aly & Fila – Akvárium Klub // NagyHall

Egy év után Aly & Fila visszatér az Akváriumba!

Az Aly Amr Fathlah és Fadi Wassef Naguib alkotta DJ-páros az óvodában ismerkedett meg, közös zenélésbe azonban csak 18 éves koruk környékén kezdtek. Azóta töretlen sikerrel pakolják a lemezeket, és az Aly & Fila az első olyan egyiptomi formáció, akik nemzetközi viszonylatban is elismertek lettek. Nevük folyamatosan előkelő helyen szerepel a különböző DJ-ket felsorakoztató listákon, kötelező fellépői a legmenőbb kluboknak és a legnagyobb zenei fesztiváloknak. Legutóbbi lemezük 2017-ben jelent meg Beyond the Lights címmel. Az Aly & Fila február 24-én érkezik az Akvárium Klub NagyHallba. Jegyeket ITT vásárolhatsz, a Facebook-eseményt pedig ITT találod!

Vasárnap – február 25.

Skandináv Sunday Brunch – Araz Étterem 12:00

Februárban az északi világ különlegességei kerülnek terítékre az ARAZ-ban. Hogy mi vár rád? Köszöntésképpen egy pohár gyöngyöző pezsgő, korlátlan ételfogyasztás az ínycsiklandozó specialitásokból, korlátlan italfogyasztás a ház boraiból, szénsavas üdítőkből, gyümölcslevekből, ásványvízből és gyümölcsös, házi limonádénkból és egy csésze habos kávé. Gyermeksarok és élő zene is lesz.

A brunch menüjét ide kattintva olvashatod el.

Bevezetés a meditációba – LoveYoga Óbuda – 18:00

Egész nap sok-sok megoldandó feladat zúdul ránk, valamint életünk logisztikai és erőforrás menedzselésével kapcsolatos döntések sorozata vár.Elemzünk, mérlegelünk, kockázatokkal, félelmekkel, hiedelmek és meggyőződések belső lenyomataival dolgozunk. E mellett sokat vívódunk érzelmi, lelki életeseményeink feldolgozásával, megértésével, elfogadásával. A meditáció az elme lecsendesítésének gyakorlata, a belső békesség elmélyítésének folyamata. Ismerd meg a meditációhoz vezető utat Kriston Adriennel!

Részleteket itt olvashatsz.

1st WAMP x Konsanszky – Millenáris – 10:00

Szuper kedvezményekkel, új kollekcióval, professzionális stílustanácsadással és vidám percekkel várnak Budapest legnagyobb design vásárán. Válogassatok a most debütáló SS18 kollekciónk darabjaiból, szerezzétek meg a korábbi kollekciós termékeket fantasztikus kedvezményekkel.

Részletekért katt ide.

Ramón Valle Trio – Budapest Jazz Club – 19:00

A kubai születésű Ramón Valle fiatal kora ellenére is “nagyöregnek” számít, aki egy még felfedezésre váró zseni energiájával szólaltatja meg hangszerét. Koncertjein elsöprő energiával uralja a színpadot, akár trióval, akár nagyzenekarral játszik. Zenéje egyedi, melyben különböző stílusjegyeket ötvöz mesterien.

Részletek: itt.