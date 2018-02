19 lélegzetelállító pillanatkép a vízi élővilágról

Idén is megrendezésre került az Underwater Photography of the Year (Az év vízalatti fotósa) fotópályázat, aminek győzteseit ki is hirdették a napokban. A zsűri elnöke szerint az idén beküldött alkotások még a tavalyiaknál is magasabbra tették a lécet, pedig azok is mindenkit elvarázsoltak.

A fotósok összesen 11 kategóriában nevezhettek képeikkel, majd a kategóriák első helyezettjei közül kerültek ki az év vízalatti fotósai.

Mutatjuk tehát a díjnyertes képkockákat.

A ‘Wide Angle’ (széles látószög) kategória nyertese:

A ‘Macro’ kategória nyertese:

A ‘Wrecks’ (hajóroncsok) kategória nyertese:

A ‘Behaviour’ (viselkedés) kategória nyertese:

A ‘Portrait’ (portré) kategória nyertese:

A ‘Black&White’ (fekete-fehér) kategória nyertese:

A ‘Compact’ kategória nyertese:

Az ‘Up&Coming’ (és jön) kategória nyertese:

A ‘British Waters Wide Angle’ (brit vizek széles látószög) kategória nyertese:

A ‘British Waters Macro’ kategória nyertese:

A ‘British Waters Compact’ kategória nyertese:

A további nyertes képek megtekinthetők ITT.

A mi kedvenceink pedig ezek voltak: