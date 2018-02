Megérkezett a Deadpool 2 szinkronos előzetese

Nyugi, a film tartalmáról nem tudhatunk meg sokat az új előzetesben, de arra azért számíthatunk, hogy a második rész is eléggé beteg lesz – persze a jó értelemben.

A Deadpool 2 már több előzetessel is meglepte a rajongókat (például ezzel vagy ezzel), most azonban magyar szinkronnal is láthatjuk a legújabb videót. Hiába, a film premierje egyre inkább közeleg: a hazai mozikban május 17-től látható majd.

A legújabb előzetesben leginkább a főgonoszt, vagyis Cable-t láthatjuk, de a mellékszereplők is feltűnnek egy-egy képkocka erejéig, így például Brianna Hildebrand, Zazie Beetz, Julian Dennison és Morena Baccarin is felismerhető a trailerben. A főszerepben pedig természetesen Ryan Reynolds-ot láthatjuk.