Jelentős balatoni hálózatfejlesztésekkel készül a nyárra a Vodafone

Tavaly nyáron indult el a Balaton keleti medencéjében a Vodafone Magyarország 4G+ szolgáltatása, mely új szintre emelte a mobilinternetezés élményét. A turisztikai szempontból is kiemelkedően fontos térségben a szolgáltató februárban jelentős hálózatfejlesztési projektet indít, így idén nyáron már az egész tó körül elérhetővé válik a szupergyors 4G+ hálózat.

AVodafone Csoport nagy hangsúlyt fektet a hálózatfejlesztésre, aminek eredményeként a 4G+ szolgáltatás már 21 országban érhető el, a 4G felhasználók száma pedig nemrég haladta meg a 100 milliót. Európában a Vodafone hálózatain a mobil adatforgalom 68%-a 4G hálózaton zajlik, köszönhetően az összességében 93%-os kültéri 4G lefedettségnek.

Jelenleg a szolgáltatónak világszerte összesen közel 530 millió mobil előfizetője van, akik egyre több adatot használnak: 2017 folyamán világszerte átlagosan 65%-kal nőtt a mobil adatforgalom a Vodafone hálózatán, egy európai felhasználó pedig átlagosan 2,1GB adatot fogyaszt egy hónapban. Emellett a telekommunikációs vállalat a gépek közötti kommunikáció globális piacvezető szolgáltatójaként 62 millió IoT SIM-kártyával van jelen. A globális hálózat kiválósága viszont a lokális erőfeszítéseknek köszönhető, melyek a helyi igényekhez és viszonyokhoz igazodva alakítják ki a legmagasabb minőségű szolgáltatást. Ezért került most fókuszba a globális viszonylatban ugyan kicsi, de helyi kiemelt jelentőséggel bíró balatoni régió.

A Vodafone Magyarország tavaly nyáron indította el 4G+ szolgáltatását a Balaton keleti medencéjében, ezzel egy időben pedig a munkatársakat hívta segítségül a térség hálózatának tökéletesítése érdekében: a TérerőKÉM elnevezésű játékban arra kérte a kollégákat, ha a Balatonnál bárhol problémát tapasztalnak a hálózat működésében, jelezzék azt a hálózatfejlesztési csapatnak. A visszajelzések alapján elkészült fejlesztési terv kivitelezése idén februárban megkezdődött, így a Vodafone ügyfelei ennek köszönhetően a következő balatoni szezonban az eddigieknél is magasabb szintű szolgáltatást élvezhetnek a térségben.

A hálózatfejlesztési projekt keretében folytatódik a 4G+ szolgáltatás további kiterjesztése, így a tavalyi 23 település mellett idén további 30 településen lesz elérhető a Vodafone eddigi leggyorsabb hálózata. Az 1800MHz-es frekvenciasáv LTE technológiára történő átcsoportosításával így már a Balaton körül minden településen elérhető lesz a tavalyinál is magasabb, akár 187,5Mbps-os elméleti maximális letöltési sebesség, ami Siófokon a 2600MHz-es sávnak köszönhetően akár a 337,5Mbps-ot is elérheti. A szolgáltató emellett a visszajelzések alapján az UMTS900 bevezetésével a beltéri lefedettséget is fejleszti 53 településen, ami az eddiginél gyorsabb hívásfelépülést és jobb hangminőséget jelent, illetve a korábbinál magasabb beltéri lefedettséget is eredményez.

„Folyamatos hálózatfejlesztéseink mérföldkőhöz érkeztek. Mivel a Balaton turisztikai szempontból is jelentős terület, ahol méréseink szerint nyaranta több mint megháromszorozódik a mobilhálózat adatforgalma, ezért a Vodafone kiemelt hangsúlyt fektet a térség hálózatának folyamatos fejlesztésére. Nyáron már az egész Balaton körül elérhető lesz a Carrier Aggregation technológián alapuló 4G+ szolgáltatás, mely jelentős állomása az 5G felé vezető hálózati evolúciónak.”

– mondta el Amrita Gangotra, a Vodafone Magyarország Műszaki vezérigazgató-helyettese.