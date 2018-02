Techno kontra divat – Te viselnéd?

A techno stílus lassan, de biztosan begyűrűzik a divatiparba: egyre többször láthatjuk a feliratot tornazsákokon, táskákon, pulóvereken, és lényegében mindenen, ami viselhető. Neked bejön ez a stílus, ha öltözködésről van szó?

A műfaj

A techno sosem volt annyira népszerű világszerte, mint 2018-ban. Egyesek szerint lassan mainstream elektronikus zenei műfajként fogjuk emlegetni. Egy-egy ilyen buli már tízezres tömegeket mozgat meg, és egyre kevésbé tekinthető rétegzenének. De mi köze a divathoz?

Divat

Egy lengyel grafikus, – a Laut Wear nevű márka kitalálója – nem mellesleg techno producer, DJ Rui Abel (azaz Pawel Ciolko) úgy gondolta, vétek volna nem kiaknázni egy ilyen piaci rést, hiszen azt mondja, ez a zenei műfaj korábban nem jutott kiemelt szerephez a divatiparban. Zeneszeretetét és grafikusi tapasztalatát ötvözve 2015 óta ontja magából az ötleteket.

A három évvel ezelőtt megalapított Laut Wear divatmárka a lengyelországi Lublinból indult, és gyorsan kiderült, hogy nagy érdeklődés van az elektronikus zene ihlette termékeire. A helyi kis cég szinte egyik napról a másikra több, mint 50 üzletet nyitott Lengyelországban, kifejezetten a techno iránt érdeklődő célcsoportra építve.

A választék

A képeken jól látható, hogy széles termékválasztékból lehet választani. A techno kedvelői trikók, pólók, pulcsik, sapkák, hátizsákok és egyéb kiegészítők között találhatják meg a saját öltözködési stílusuknak megfelelő viseleteket. Így azt is könnyedén kifejezhetik, hogy zenei tekintetben milyen stílust képviselnek.

Hordanád?

A Laut Wear a mostani trendeknek megfelelően tökéletesen illeszkedik az aktuális divat elvárásaihoz, és egy olyan stílushoz kapcsolódó hullámot lovagol meg, ami napjainkban éppen virágkorát éli. Biztos, hogy elég sokáig lesz létjogosultsága. Sőt, talán az is előfordulhat, hogy később azoknak is lesz 1-2 ilyen cucca, akik nem a zenei stílus, hanem a praktikum vagy a megnyerő, divatos dizájn miatt szereznek be egy-egy ilyen darabot. Neked tetszenek?