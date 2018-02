Egy olyan finomság, mint a palacsinta megérdemli, hogy egy teljes napot neki szenteljünk és akár még a diétát is feladjuk miatta. A Palacsinta Világnapja egy létező gasztronómiai ünnep, és hiszed vagy sem, a böjthöz szorosan kapcsolódik.

Húshagyó kedd 41 nappal előzi meg a húsvéti ünnepeket, és a korlátok nélküli étkezést a világ legtöbb országában az utolsó napig (ami idén február 13-ra esik) kihasználják az emberek. Lényegében emiatt tartják a Palacsinta Világnapját; ez az utolsó lehetőség, hogy a tojás, vaj/tej és zsír/olaj valamilyen finomság formájában a villára kerülhet. A palacsinta azért került képbe, mert a hozzávalóit nagyrészt a három felsorolt alapanyag teszi ki. Ami pedig hiányzik, az a szénsavas ásványvíz (vagy szóda) a liszt és a só, ami a legtöbb háztartásban általában rendelkezésre áll, vagy olcsón beszerezhető.

Rendezvények

Számos érdekes programot is szerveznek ezen a napon szerte a világban. Létezik például egy játékos futóverseny, amiben természetesen a palacsinta is szerephez jut. A leghíresebb az Olney (Anglia, Buckinghamshite) városában szervezett megmérettetés: a résztvevőknek 380 métert kell futniuk kötényben és szakács sapkában, és a verseny részeként a levegőbe is dobálják a finomságot. A már tradíciónak számító rendezvény gyökerei 1445-ig nyúlnak vissza; az első alkalom után 5 évvel máris nemzetközi ismeretségre tett szert. Idén is megrendezik!



Valószínűleg a rómaiak “plazenta” nevű, kenyeret helyettesítő étkéből alakulhatott ki a ma ismert palacsinta, amit a világ különböző tájain picit másként készítenek. Mi, magyarok például a lapos, vékony tésztás megoldásra esküszünk, amit túróval, lekvárral és sok más finom “töltelékkel” készítünk. (Fő a kreativitás!) Amerikában viszont egy kisebb, vastagabb desszertet kreálnak, amit gyümölcsökkel és juharsziruppal tálalnak.

Ha esetleg megéheztetek, próbáljátok ki körtés zabkorpás palacsinta receptünket, vagy süssetek palacsintatornyot!