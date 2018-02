8 hely romantikus Valentin-napi vacsorához

A szerelmesek napja őrületes gyorsasággal közeledik, és ha meglepnéd a kedvesed, garantáljuk, hogy egy romantikus vacsora biztosan leveszi a lábáról. Van is néhány tippünk, hol ünnepelhettek!

Modern, elegáns, és egyben romantikus helyszínt keresel a Valentin-napi vacsorához? Fogd kézen szíved választottját, és irány az Allee! Konkrétabban a Planet Sushi-t vegyétek célba, hiszen kellemes zenével, hangulatos világítással és isteni ételekkel várnak. A vörös tonhal steak kihagyhatatlan (fekete szezám kéregben tálalják) de a krémsajtos, tamagoval töltött sushi mozaikok is megérnek egy misét. Különleges ízélmény egy különleges estére!

Mi is lehetne tökéletesebb Valentin-napon, mint egy este, amit az irodalom legismertebb (és legtragikusabb történetű) szerelmes párja, Rómeó és Júlia inspirált?! Kettő az egyben ajánlat, az a la carte vacsora után ugyanis egy fantasztikus színházi élmény is szerepel a menün. Az elegáns étterem alkalmi színpadán február 14-én, 18.00 órától Vágó Zsuzsanna és Kocsis Dénes játsszák a világhírű dráma főszerepét. Foglaljátok le helyeteket minél előbb, hogy biztosan ne maradjatok le!

A budapesti Nobu az első közép-európai futára Nobuyuki Matsuhisa mesterszakács és Robert De Niro avant-garde japán étteremláncának. A Schreiner Gábor főszakács vezette étteremben sushi bár áll a vendégek rendelkezésére, különleges Nobu-koktéljaival és egyedülálló sake kínálatával pedig nektek sem okoz csalódást. Jellegzetes miso levesük kihagyhatatlan, de próbáljátok ki a lazacos & libamájas sushit is! Valentin-napon élőzenés műsorral, ingyenes szerelem desszerttel és 20% kedvezménnyel csábítják el a betérőket.

Exkluzív vacsora, romantikus hangulat és az alkalomhoz illő, kellemes zene a sikeres Valentin-napi randevú jól bevált receptje. Az ARAZ esetében mindez egy ízlelőbimbókat kényeztető menüsort takar, amit az ételekkel tökéletesen harmonizáló borok (összesen négy) hangsúlyoznak. Osztriga, pezsgő, üdvözlőkoktélok (Spicy Love vagy az alkoholmentes Sweetheart Punch) és érzékeket kényeztető étel kavalkád teszi különlegessé az estét, ami így biztosan felejthetetlen lesz!

Ünnepeljétek a szerelmesek napját a Buddha-Bar Budapest exkluzív környezetében, Osama Kutaini séf különleges, erre a napra megalkotott finomságaival! Az egyedülálló ázsiai-fúziós ízvilág, az elegáns enteriőr és a romantikus hangulat tökéletes választás egy Valentin-napi ebédhez vagy vacsorához, amit sokáig a legszebb közös emlékeitek között emlegethettek. Adjátok át magatokat a magával ragadó hangulatnak és fedezzétek fel együtt egy izgalmas kultúra ízeit!

Egy finom vacsorával bármikor leveszed a lábáról szíved választottját? Ezúttal ne te ragadj fakanalat, hanem élvezd, hogy csak egymásra figyelhettek. A Grill Mániában gyertyafényes vacsorát varázsolnak az asztalotokra, amit tüzes vörösbor, mediterrán fűszerek, romantikus hangulat és grillezett ételek tesznek különlegessé. Ezen a helyen vegetáriánus és húsimádó is megtalálja az ízlésének megfelelő finomságot. Az asztalfoglalással nem árt sietni, hiszen egy ilyen remek lehetőségre mindig gyorsan lecsapnak.

Idén egzotikus vacsorával tegyétek különlegessé a szerelmesek napját! A Wan Hao étterem finom, kínai és kanton gourmet fogásain kívül újdonságok közül is választhattok, van például pekingi kacsa és sok-sok wokban készült finomság. Az, hogy a Valentin-nap éppen a Kínai Tavaszi Fesztivál egyik napjára esik, csupán a véletlen műve, viszont ennek köszönhetően testközelből megtapasztalhatjátok az ünneplés érdekes pillanatait. Ajándék gyümölcstállal és 10% kedvezménnyel kényeztetnek el (ami az elfogyasztott ételre vonatkozik), ha a Funzine magazinra hivatkoztok!

A békésen ringatózó Spoon hajó az egyik legromantikusabb opció, ha igazán különleges helyszínt kerestek. Valentin-nap alkalmából egyedi menüsorral kedveskednek, amit maga a szerelem ihletett, és rögtön egy koktéllal kényeztetnek el, amit „Love is on the Spoon” névre kereszteltek. Az ajánlatban pácolt lazacpisztráng, sütőtök krémleves, tökmagos gnocchi, mézes krémes és sok más, ínycsiklandozó finomság szerepel, és akkor még meg sem említettük a csodálatos kilátást, ami a hajóról elétek tárul.