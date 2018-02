Újdonságok Budapesten: 7 hely, ahová el kell látogatnod februárban

Kíváncsi vagy a legújabb éttermekre, bárokra, kávézókra és cukrászdákra Budapesten? Íme, februári összeállításunk 7 fővárosi vendéglátóhelyről, amit megéri lecsekkolni a hónapban.

1088 Budapest, Rákóczi út 29.

Mivel Budapest egyik legkedveltebb kézműves sörbárja igencsak túlnőtte Dohány utcai otthonát az évek során, a Neked Csak Dezső tulajdonosai úgy döntöttek, ideje tágasabb üzlethelyiséget keresni, amit meg is találtak a Rákóczi út és a Gyulai Pál utca sarkán. Az új helyszínen egyszerre 170-en élvezhetik a 32 csapból folyó nedűt, sőt Mogyorósi Gábor séf is csatlakozott a csapathoz, így nachos, sült krumpli és csirkeszárnyak helyett valódi kulináris élmény is társulhat a sörökhöz.

1134 Budapest, Apály utca 2/e

A Kálvin téri PASTA. már jó ideje a környékbeli egyetemek hallgatóinak, irodistáknak és turistáknak gyűjtőhelye a déli órákban. Hogy mi a titkuk? Kiadós adagok, elérhető árak, gyors kiszolgálás és kellemes ízek. A PASTA. csapata nemrégiben nyitotta meg második üzletét az Árpád híd pesti hídfőjénél futó Apály utcában, amely hétköznaponként 11 és 5 óra között várja a tésztafüggő környékbelieket.

1137 Budapest, Szent István Park 26.

A Szent István parkra néző Ígykerekben helyben készült, ropogós, vékony pizzatésztát pakolnak meg eredeti olasz feltétekkel, amiket jóízűen elfogyaszthatunk barátságos környezetben. A pizzakínálat naponta változik, többek között olyan mesterművekkel találkozhatunk, mint a parmezános-krémsajtos-pestós pizza tetején fekete erdei sonkával, vagy a sütőtökös pizza. Az Ígykerek hétköznapokon délelőtt 11-től este 8-ig vár mindenkit.

1066 Budapest, Jókai utca 1.

Az Oktogontól pár percre található Kicsicake cupcake-birodalom online édességboltból vált a főváros egyik legkiválóbb cukrászdájává. A Sonkoly testvérek igazgatta Kicsicake művészi cupcake süteményeket (kétféle méretben, 390 és 690 forintért), finom kávét és egy-két barátságos mosolyt (a mindig vidám csapat jóvoltából) kínál vendégeinek. Egy falatnyi mennyország a hosszú munkanapokat is sokkal elviselhetőbbé varázsolja.

1075 Budapest, Király utca 13.

A britek kedvenc szakácsa, Jamie Oliver úgy döntött, hogy megnyitja nemzetközi pizzériahálózatának első magyarországi képviselőjét a mindig nyüzsgő Gozsdu Udvarban. A Jamie’s Pizzeria Budapest kézzel nyújtott kovászos pizzái hagyományos olasz alapanyagok felhasználásával készülnek, csakis a a legjobb fenntartható gazdaságokból. A kínálat részét képezik a klasszikus olasz ételeket is, mint a margherita pizza, a gnocchi vagy a lasagne, az étlapon helyet kaptak kreatívabb fogások is, ilyen például a fűszeres-csípős-marha pizza vagy a pirított tök lencsesalátával, de persze az isteni olasz édességek sem hiányozhatnak.

1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 5.

Ez az aprócska olasz kávézó Budapest szíve-csücske (lokációját tekintve mindenképp). A méretbeli hiányosságokat kiváló minőségű eszpresszóval, finom házi süteményekkel és kekszekkel igyekszenek az All Day Coffee emberei palástolni – és sikerül is nekik. A klasszikus eszpresszó 390 forint, míg az egészséges Matcha Latte is csak 890 forint. A szendvicsek ára 250 és 950 forint között mozog, de barátságos áron juthatunk quichehez, zabkásához és egyéb péksüteményekhez is. Reggel háromnegyed 8-tól délután fél 5-ig várnak!

1072 Budapest, Klauzál utca 34.

A hatalmas klubok és hangulatos romkocsmák tengerében a jó öreg házibulik eltűnni látszanak a budapesti bulitérképről. A belvárosi Andulka ezt a kihalóban lévő “néphagyományt” igyekszik felidézni: esténként a hetvenes évekbeli disco zene veszi uralmába a Klauzál utca 34-et, míg napközben néhány könnyed harapnivaló várja a vendégeket.