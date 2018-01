A Kraftwerk bezsebelte 3. Grammy-díját

Több mint 40 év munkájának gyümölcsét zsebelte be a Kraftwerk a hétvégi Grammy-gálán. Az együttes február 21-én Budapesten is fellép.

Szinte hihetetlen, hogy 1969-től a mai napig aktív az elektronikus zene legendás úttörőinek definiálható Kraftwerk zenekar. 2018-ból szemlélve el sem tudjuk képzelni, mennyire különcökként tekinthettek rájuk a ’70-es években, amikor kísérleti zenéjükkel kezdték el ostromolni az embereket.

Ma pedig, pár nappal a 2018-as Grammy-díjkiosztót követően már háromszoros Grammy-díjasokként tekinthetünk fel rájuk, amit egészen közelről is megtehetünk majd február 21-én a Budapest Arena csarnokában, ahol a most kitüntetett 3D-album koncertjét élvezhetjük.

A hétvégén The 3D-Catalogue című albumukkal zsebelhették be a Grammyt: a gálán a Best Dance/Electronic Album kategóriában győztek. Erre a díjra már jelölték őket 2006-ban, ekkor azonban az aranygramofon nélkül tértek haza. 2014-ben a Lifetime Achievement Award díj lett az első Grammyjük, amit egyből 2015-ben követett a Hall of Fame díj elnyerése, mígnem 3 évvel később, idén már harmadjára mondhatták el a köszönőbeszédjüket.

Nem csoda, hiszen a Ralf Hütter és Florian Schneider által életre hívott multimédiás projekt mindjárt 40 éve lesz Tavaly és idén legújabb albumukkal járják körbe a világot, legnagyobb szerencsénkre pedig a magyar rajongóikról sem feledkeztek el.

Már nagyon izgatottan várjuk a hazai koncertjüket, de addig is, hallgassuk meg a 3D-album egyik dalát, az Autobahn-t, aminek egyébként a második Grammy-díjukat is köszönhetik.