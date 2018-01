Elfeledkeztek a Despacitóról az idei Grammyn

Magyar idő szerint ma hajnalban adták át a Grammy-díjakat. A 2017-es év zenei termését díjazó gálán a tavalyi év egyik legnagyobb bombaslágeréről, a Despacitóról teljesen elfeledkeztek: egyetlen díjat sem kapott.

Ennél jobban örülhetett viszont Bruno Mars és Ed Sheeran, akik több aranyszobrocskával térhettek haza. Az este legmeghatóbb pillanata az volt, amikor Carrie Fishert poszthumusz díjjal tüntették ki.

A főbb kategóriák nyertesei:

Az év felvétele

Childish Gambino, Redbone

Luis Fonsi and Daddy Yankee feat. Justin Bieber, Despacito

Jay-Z, The Story of O.J.

Kendrick Lamar, Humble

Bruno Mars, 24K Magic

Az év albuma

Childish Gambino, Awaken, My Love!

Jay-Z, 4:44

Kendrick Lamar, Damn

Lorde, Melodrama

Bruno Mars, 24K Magic

Az év dala

Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber, Despacito

Jay-Z, 4:44

Julia Michaels, Issues

Logic feat. Alessia Cara & Khalid, 1-800-273-8255

Bruno Mars, That’s What I Like

A legjobb új előadó

Alessia Cara

Khalid

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

SZA

A legjobb szóló popelőadás

Kelly Clarkson, Love So Soft

Kesha, Praying

Lady Gaga, Million Reasons

Pink, What About Us

Ed Sheeran, Shape of You

A legjobb énekes poplemez

Coldplay, Kaleidoscope EP

Lana Del Rey, Lust for Life

Imagine Dragons, Evolve

Kesha, Rainbow

Lady Gaga, Joanne

Ed Sheeran, ÷ (Divide)

Legjobb popduó/popcsapat előadás

The Chainsmokers and Coldplay, Something Just Like This

Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber, Despacito

Imagine Dragons, Thunder

Portugal. The Man, Feel It Still

Zedd & Alessia Cara, Stay

A legjobb rapdal

Cardi B, Bodak Yellow

Danger Mouse feat. Run The Jewels and Big Boi, Chase Me

Kendrick Lamar, Humble

Rapsody, Sassy

Jay-Z, The Story of O.J.

A legjobb urban contemporary album

6lack, Free 6lack

Childish Gambino, Awaken, My Love!

Khalid, American Teen

SZA, CTRL

The Weeknd, Starboy

A legjobb alternatív zenei album

Arcade Fire, Everything Now

Gorillaz, Humanz

LCD Soundsystem, American Dream

Father John Misty, Pure Comedy

The National, Sleep Well Beast

A legjobb rockalbum

Mastodon, Emperor of Sand

Metallica, Hardwired … to Self-Destruct

Nothing More, The Stories We Tell Ourselves

Queens of the Stone Age, Villains

The War on Drugs, A Deeper Understanding

A legjobb metálzenei előadás

August Burns Red, Invisible Enemy

Body Count, Black Hoodie

Code Orange, Forever

Mastodon, Sultan’s Curse

Meshuggah, Clockworks

A legjobb dance/elektronikus album

Bonobo, Migration

Kraftwerk, 3-D The Catalogue

Mura Masa, Mura Masa

ODESZA, A Moment Apart

Sylvan Esso, What Now

A legjobb filmzene

Érkezés

Dunkirk

Trónok harca

A számolás joga

La La Land