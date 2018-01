A Sziget szervezői mára is tartogattak meglepetést, amikor nem sokkal 11.00 óra után ismét egy világsztár csapatot jelentettek be az esemény közösségi oldalán. Nem is húznánk az időt, íme a zenekar, ami csatlakozik a fesztivál fellépőinek népes táborához!



Arctic Monkeys

Három évnyi csend után 2017-ben újra összeállt az angol indie rock zenekar, akik nem először járnak Magyarországon. Legutóbb például a Volt! Fesztiválon csaptak a húrok közé (bár a frontember, Alex Turner a The Last Shadow Puppets nevű formációval is járt már hazánkban). Most viszont, a budapesti közönség nagy örömére a Sziget nagyszínpadát veszik majd birtokba, méghozzá augusztus 14-én!

Kétségtelen, hogy bulizhatunk majd a “Do I Wanna Know” és a “Why’d You Only Call Me When You’re High?” című dalokra, de hamarosan megjelenő új lemezükből is biztosan adnak ízelítőt. Ott lesztek?