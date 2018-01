Megérkezett a Tune-Yards várva várt art pop albuma

Mostantól teljes egészében elérhető az I can feel you creep into my private life, amihez nemrég egy új klip is párosult.

A Bird Brains (2009), a Whokill ( 2011) és a Nikki Nack (2014) albumok után bő 3 évet váratva a közönséget, ismét egy újabb Tune-Yards, vagyis egészen pontosan tUnE-yArDs album látott napvilágot idén januárban.

Az album az I can feel you creep into my private life címet kapta, melynek vadonatúj art-pop ínyencségei közül már korábban megismerkedhettünk például az ABC 123 vagy a Look at Your Hands című dalokkal a hozzájuk készített klipeken keresztül, majd januárban kaptunk egy harmadikat is, a Heart Attack címűt.

Az amerikai New Englandből induló csapat negyedik albuma a 4AD kiadó gondozásában kerül a polcokra és bár a kiadvány 12 dala komoly, elgondolkodtató témákat feszeget – felmerülnek benne többek között faji, politikai, feminizmussal kapcsolatos kérdések és környezeti próféciák – mégis a Tune-Yards eddigi legközvetlenebb, legpörgősebb, táncra perdítő kiadványát kapjuk kézhez.

Az I can feel you creep into my private life lemezen a Tune-Yards formációját hivatalosan duóként köszönthetjük: Nate Brenner, aki már korábban több Tune-Yards szerzeményen közreműködött, most producerként és szerzőként is csatlakozott Garbus-hoz.

A zenekar 2018. február 15-én észak-amerikai turnéba kezd, melynek különlegessége, hogy minden jegy árából 1 dollárt jótékony célra fordítanak és különböző non-profit szervezeteknek adományoznak. A turné erejéig Hamir Atwal csatlakozik Merill és Nate párosához, így trióként koncerteznek majd.

Az I can feel you creep into my private life albumon 12 dalt találunk:

Heart Attack Coast to Coast ABC 123 Now as Then Honesty Colonizer Look at Your Hands Home Hammer Who Are You Private Life Free

Természetesen a további két klipről sem feledkezünk meg. Míg az ABC 123 érdekessége a levágott fejjel éneklő Grabus, a Look at Your Hands pedig észlelhetően jól kapcsolódik az album borítójához.