Közösségi autómegosztó szolgáltatásával átalakíthatja Budapest közlekedését a ma elindult szolgáltatás, amihez hasonló Magyarországon még nem volt. Az ötlettel a MOL rukkolt elő, háromszáz, felmatricázott Volkswagen Up!-ból álló flottáját pedig a mai napon már csatasorba is állította.

A MOL Limonak hála csökkenni fog a szén-dioxid-kibocsátás, hiszen egyetlen megosztott autó akár 5-10 gépkocsit kiválthat. A szolgáltatási terület egyelőre 60 négyzetkilométer, ám a jövőben akár nagyobb távolságokon is elérhetővé válhat. Hogyan vehető igénybe? A MOL külön honlapot szentelt új szolgáltatásának, és saját online felületén kívül az AppStore és a Google Play áruháza is biztosítja a regisztrációt, amit követően regisztrációs díj ellenében vehető igénybe, ebbe az összegbe pedig már a parkolási díj is be van építve.

Néhány érdekes infó a MOL Limo szolgáltatásáról

Az ügyintézés nagyrészt online történik, és a telefonos applikációnak hála gyors és egyszerű. A flottát 200 benzinüzemű és 100 elektromos VW Up! alkotja, és ha kipróbálnád, hogyan működik a MOL Limo a gyakorlatban, itt a remek alkalom, mert az első három hónapban ingyenes! A jövőbeni tervek között szerepel egyébként az elektromos autók arányának növelése, ahogy a szolgáltatás kiterjesztése is, így néhány év múlva talán már a távolsági közlekedésben is komoly szerephez jut a közösségi autómegosztás.