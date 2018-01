Februárban ismét megrendezik a Finn Filmnapokat

Február 7-11. között hetedik alkalommal látogatható a Finn Intézet (FinnAgora) szervezésében a Finn Filmnapok a Toldi moziban.

A filmgyártás széles spektrumát felvonultató időszakban, több hazai és nemzetközi díjban is részesült játékfilmet és dokumentumfilmet is láthat a közönség olyan rendezőktől, mint Teemu Nikki, Samira Elagoz vagy épp Dome Karukoski. A filmnapok alatt több, fontos témát (a női alkotói látásmód a vásznon és forgatókönyvírás) érintő kerekasztal-beszélgetésen vehetnek részt az érdeklődők, amelyeken magyar és finn alkotók is személyesen hallatják majd a hangjukat.

A Finn Filmnapok mára már szerves része a hazai mozis eseményeknek, ahol bepillantást nyerhetünk a finn kultúra és érdekes élethelyzetekbe. Az időszak alatt közelebb kerülhetnek a finn emberek mindennapjaihoz, megismerhetik a gondolkodásukat, humorukat és közben olyan, esetenként a nem finnek számára szokatlan világba csöppenhetnek bele, amely erős gondolkodásra késztetheti a nézőt.

A nyitófilm, az Euthanizer/Az altatódal Teemu Nikki feketekomédiája a világ különböző fesztiváljain díjesőben részesült. A Tom of Finland című életrajzi ihletésű dráma Dome Karukoski sokszoros díjnyertes rendező alkotása; a film Finnország hivatalos Oscar díj jelöltje volt 2017-ben.

A dokumentumfilmek szerelmeseinek két alkotással is kedveskednek a szervezők. Samira Elagoz Cragslist Allstars című műve a párkeresés érdekes világába vezeti be a kíváncsiakat, Mia Halme A házasságok fele című mozija pedig a válás témájával foglalkozik behatóbban.

Érdekesség, hogy a vetítések között kerekasztal-beszélgetésekre kerül sor. Az egyik idején a forgatókönyvírás rejtelmeibe vezetnek be, a másikon pedig egy friss szemlélettel igyekeznek megismertetni az érdeklődőket, mégpedig a női alkotói szemlélettel, amely rengeteg esetben eltér az eddig megszokott, és uralkodó férfi látásmódtól, legyen az rendezői, vagy akár produceri mentalitás. Mindkét eseményen finn és magyar művészek és alkotók vesznek majd részt.

A filmeket finn nyelven, magyar és angol felirattal vetítik. Jegyek a Toldi Mozi pénztárában vagy online kaphatók január 31-től.

A FinnAgora Finnország 17 kulturális és tudományos intézetének egyike. A 2004-ben alapított intézmény fő célja, hogy elősegítse a finn művészek, tudósok, gazdasági- és társadalmi szereplők közép-európai megjelenését. A FinnAgora tehát alapvetően közvetítőszervezet, melynek tevékenysége a finn kulturális, tudományos és gazdasági élet szereplőinek kiváló ismeretén, valamint a finn, a magyar és a nemzetközi szervezetekkel való szoros együttműködésen alapszik.