Filmet készítettek a Harry Potter-rajongók Voldemortról

Harry Potterből sosem elég. Ezúttal a történet főgonoszáról, Voldemortról készült egy film, melynek érdekessége, hogy nem a Warner Bros, hanem a rajongók készítettek el.

Sőt, a Voldemort – Origins of the Heir című 52 perces filmet bárki ingyen megnézheti a Youtube-on, több mint 8,5 millióan pedig már így is tettek (cirka 5 nap leforgása alatt).

A filmet egy olasz stáb készítette, akik pénzgyűjtést is szerveztek, hogy még profibb filmmel lephessék meg a Potter-rajongókat. A történet Voldemort ifjúkorát meséli el, azt az időszakot, amikor a mágus maga mögött hagyta Roxfortot és elindult a rossz úton, hogy Tom Marvolo Riddle-ből Voldemorttá alakuljon.

A Voldemort – Origins of the Heir legnagyobb hibája, hogy túl rövid, legalábbis ahhoz mindenképpen, hogy részletesen elmesélje, hogyan vált Tom Marvolo azzá a szörnyeteggé, aki rengeteg mágust mészárolt le, köztük Harry Potter szüleit is.

Reméljük, J. K. Rowling is felfigyel a film népszerűségére és ő maga is megírja Voldemort “hivatalos” történetét, melyet aztán a Warnes Bros egy egész éjszakás mozifilmként dolog majd fel – minden rajongó legnagyobb örömére.