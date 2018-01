Mond valamit John Callahan neve? Nem? Akkor hamarosan fog, ugyanis májusban kerül az amerikai mozikba (és reméljük, azt követően hozzánk is megérkezik) az a film, mely a 8 évvel ezelőtt meghalt amerikai képregényrajzoló tragikus életét mutatja be.

Callahant szülei eldobták maguktól, örökbefogadó szülőknél nőtt fel. Nyolc éves korában az egyik tanára szexuálisan zaklatta Johnt, mely annyira összetörte a fiút, hogy már gyerekként alkoholistává vált. 21 éves korában egy autóbalesetben súlyosan megsérült, melynek következményeként tolókocsiba kényszerült.

Ekkor fedezte fel tehetségét és kezdett el képregényeket rajzolni. Új hobbija életerővel töltötte fel, élete végén még az egyetemre is beiratkozott, hogy mesterdiplomát szerezzen. A 2010-ben elhunyt férfiről szóló film a Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot címet viseli, a főszerepben pedig Joaquin Phoenixt láthatjuk majd, Callahan mentorát Jonah Hill, szerelmét pedig Rooney Mara alakítja.

A filmet Gus Van Sant rendezte.