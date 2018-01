Spa- és Jógahetek a Harmony Spa Budapestben

Az Aria Hotel Budapestben található Harmony Spa, amelyet korábban Európa Legjobb Spájának választottak, újra megrendezi az évindító Spa- és Jógaheteket, melyek keretében január 15. és február 13. között különböző programokkal kedveskednek a korán kelő budapestieknek. A vendégek kiegészíthetik a napindító jógaórát wellness használattal és akár villásreggelivel is. Szombat délutánonként pedig folytatódnak a Harmony Szauna Szeánszok. A Spa- és Jógahetek alatt a Harmony Spa minden masszázsát, arc- és testkezelését 35% kedvezménnyel lehet igénybe venni.

“New York-i a központunk, ezért van rálátásunk az amerikai trendekre. Az Amerikai Sportorvosi Egyetem (ACSM) 41 ország, 4000 szakértőjének véleménye alapján készült friss riportja szerint 2018-ban a jógának tovább nő a népszerűsége, hiszen mindig képes megújulni. Mi is az új formátumokat keressük, ami a környezetet és az élményt illeti.” – mondja Sajtos Szilvia, a Day Spaként is működő Harmony Spa vezetője.

A reggel 8-tól 9-ig tartó jógaórák előnye, hogy a kiscsoportnak köszönhetően egyéni, testre szabott oktatásra számíthatnak az érdeklődők, legyenek kezdők vagy éppen profi jógások. Az órákat a zenei tematikájú szálloda Teatro Aria termében tartják, ahol világszínvonalú hangtechnikával szólalnak meg a meditációs dallamok. A jóga ideje alatt színterápiás vetítést is alkalmaznak, amely Szappan Petra jógaoktató és Magyar Kornél zenei igazgató együttműködésében készült.

Így a zene, a mozgás, a színek és az aromaterápiás illatok alkalmazásának köszönhetően a jógázók minden érzékszerve felfrissül majd.

A jógaóra után finn szauna, infraszauna, jacuzzi, gőz kabin, 10.5 méteres úszómedence és fitnesz terem áll a vendégek rendelkezésére. Az ellazult és felfrissült vendégek egy bőséges villásreggelit is elfogyaszthatnak, ami tartalmaz friss joghurtot, kézzel készült sajtokat, különböző tojásételeket, granolát, smoothie-kat és friss gyümölcsöket.

A wellness használata mellett kezelésekre is van lehetőség, melyeket a Spa és Jóga hetek ideje alatt 35% kedvezménnyel kínál a Harmony Spa. A spa nagykövete, Mihalik Enikő New Yorkban élő magyar szupermodell, a magyar kozmetikai szakértelem tisztelőjeként rendszeresen a spában kezelteti az arcát, illetve tanácsaival segíti a Harmony csapatát.

A masszázsok és testkezelések mellett a leginnovatívabb anti-aging és lifting kezelések ugyanúgy megtalálhatók, mint a frissítő, hidratáló kezelések, de akár manikűrt, pedikűrt, vagy egyéb kozmetikai szolgáltatásokat is kérhetünk.

A szakmai vezetők – Faragó Nikolett kozmetikus, Csizmadia Mariann masszőr és Bus Adrienn spa specialista – azt is fontosnak tartják, hogy az évszakoknak és környezeti változásoknak megfelelő szezonális kezeléseket is kialakítsanak. A 35%-os kedvezmény a téli kezelésekre is érvényes, mint például a négykezes masszás, a Fénylő Arany Testkezelés vagy a Ragyogó Boldogság Arckezelés, amely során virágkivonatot, 23 karátos aranyat és ásványi anyagokat tartalmazó készítmények biztosítják a ragyogást és anti-aging hatást. Az arc-, testkezeléseket és masszázsokat klasszikus, opera, jazz vagy könnyűzenei kísérettel élvezhetik a vendégek.

Szombat délutánonként a wellness-szel egybekötött Harmony Szauna Szeánszok az alábbi programmal folytatódnak:

Elcsendesedve – citrusos meditatív szeánsz: 16:30 órától

Tenger kincse – sós & levendulás szeánsz: 17:20 órától

Mézes átszellemülés – mézes & fűszeres szeánsz: 18:10 órától

Spa- és Jógahetek árai:

Napindító 60 perces jóga minden reggel 8-tól – 2900 Ft

60 perces jóga reggel 8-tól + 2 órás Spa használat – 5000 Ft

Day spa élmény napindító jógával – jóga óra reggel 8-tól + fél napos Spa belépő + reggeli a Music Gardenben – 9000Ft

Szauna szeánsz szombatonként 16 órától: 3 órás Spa belépő + 1 választható szauna szeánsz – 5000 Ft

A jógára regisztráció szükséges, melyet legkésőbb a jógát megelőző napon 18:00-ig tudnak fogadni.

Regisztrálni e-mailben vagy telefonon a Harmony Spa elérhetőségein lehet:

spa@ariahotelbudapest.com // +36 1 445 4180 // www.harmonyspabudapest.com