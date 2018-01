3 Michael Bublé-dal, amit nem lehet megunni

Hiába jött már ki több mint egy éve Michael Bublé utolsó albuma, még mindig imádjuk a Noboy But Me dalait.

Három magányos, hosszú év előzte meg a többszörös Grammy-díjas énekes Michael Bublé kilencedik lemezét, amely három új szerzeményt és számos klasszikus dal feldolgozását szedte csokorba.

A „Nobody But Me” 2016. október 21-én kerül a polcokra és olyan slágereket szólaltat meg, mint Nina Simone „My Baby Just Cares For Me” című száma, amely később Frank Sinatra feldolgozásában vált világhírűvé, a Billie Holiday és az Ella Fitzgerald által is énekelt „The Very Thought of You”-t, emellett az Igazából Szerelem zárójelenetéből is jól ismert „God Only Knows”-t. Michael biztosra ment az album írásánál: a sztárdalokat sztárfellépőkkel erősítette, többek között Meghan Trainor és Black Thought, a The Roots egyik tagja is közreműködött a dalok felvételében. A „Nobody But Me” kifejezetten emlékezetes mű lett Michael számára:

„Nem hiszem, hogy bármelyik albumom készítését ennyire élveztem volna mint a mostanit. Az új számokra különösen büszke vagyok, és az, hogy a lemez munkálataiban producerként is részt vehettem, sokat jelentett.”

My Baby Just Cares For Me

The Very Thought of You

God Only Knows

