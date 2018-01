A legszebb kültéri esküvőhelyszínek hazánkban

Az esküvő helyszínének kiválasztása az első, a legfontosabb és egyben talán a legszórakoztatóbb előkészület, ami a nagy nap előtt a párra vár. Hol kezdje az ember? Hiszen végtelen számú csábító lehetőség kerülhet szóba. Segítségképpen most Magyarország legszebb helyszíneit gyűjtöttük össze, ahol biztosan minden vendég szava elakad, a látványtól is, nemcsak a boldogító igen hallatán.

A város felett: Erzsébet-kilátó

A János-hegy csúcsa mesébe illő ceremóniának adhat helyet, ahol a város látképével a lábaitok előtt köthetitek össze életeteket. Tiszta időben akár 80 km-re is ellátni, sőt a legendák szerint a Magas-Tátra vonulatai is kivehetőek a távolban. Ennél szebb hátteret a képekhez nehéz találni itthon.

Főváros és nyugalom: Citadella

Közel a városhoz, mégis távol a tömegtől és a stressztől, a Gellért-hegy csúcsa nem csak az ide érkező turistáknak, de a vendégseregnek is emlékezetes látványt nyújthat. Az UNESCO nem véletlenül vette fel a világörökségek listájára: egy ilyen esküvői helyszínt minden nemzet megirigyelne.

Egy hullámhosszon a Balatonnál

A magyar Riviéra világszerte híres káprázatos látványáról, változatos vendégházairól és mennyei borairól. Akár az északi, akár a déli partot választjátok, kétségtelen, hogy mindenki boldogan fog csatlakozni a násznéphez. Minden évszakban más arcát mutatja a balatoni táj, a nyári melegen kívül máskor is élvezhető, ezt rengeteg téli kép és videó is alátámasztja. Badacsony környékén hatványozottan érdemes körbenézni, ahol nem csak a helyi bor, de a szőlőföldek mesés látványa is részegítő.

A csillagok alatt: Zselic

A Dunántúli-dombság részét képező vidéket nem csak a tiszta levegő és a nyugodt atmoszféra teszi különlegessé, az éjszakák ugyanis itt szó szerint fényárban úsznak, és nem a kivilágított utcák vagy szórakozóhelyek miatt. A Csillagpark közelében millió csillag alatt fogadhattok örök hűséget: ha kültéri eseményt terveztek, nem kell tovább keresnetek.

Az exkluzív: Vajdahunyad vára

Azoknak, akik mindig is arra vágytak, hogy hercegnőként házasodjanak egy kastélyban, a Vajdahunyad vára mesés választás. Nem is kell Erdélybe utazni, az Alpár Ignác által tervezett épületegyüttes Budapest szívében nem csak látványos, de kényelmes megoldás is. A Városliget hangulata télen-nyáron magával ragadó, ami biztosan tükröződik majd a képeken is.