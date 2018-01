Obama ezeket a dalokat és könyveket szerette a legjobban 2017-ben

Barack Obama is listázta a 2017-es megjelenéseket, még pedig az általa vélt legjobb zenéket és könyveket válogatta ki nekünk.

Mint, ahogy azt sokan tették tavaly év végén, Barack Obama is saját zenei listát állított össze, amit megfejelt egy saját könyvlistával, melyek 2017-ben jelentek meg, vagy 2017-ben voltak rá és környezetére hatással.

Nem volt idegen ez számára, hiszen még elnöksége alatt csinált ebből hagyományt, hogy minden évben átadhassa a világ számára azokat a műveket – legyen az irodalmi vagy zenei – melyek rezonáltak vele az aktuális évben. Nem is hisszük azt, hogy mennyire fontos dolog ez, főként egy olyan világvezető ország elnöke részéről, mint Amerika. Elég csak abba belegondolnunk, hogy mennyi gondolat születik bennünk zenéken keresztül, vagy milyen utakat tör bennünk egy-egy regény, vagy novella.

Az Obama kezébe kerülő extra idő egy része így 2017 végén is az élvezetek megosztására irányult, hiába már nem ő a főnök. Ezzel kívánt boldog újévet, nagyjából fél milliárd követőjének a közösségi csatornákon az első fekete ex-amerikai elnök, aki az eddigi leglazább is volt az amerikai történelemben, ahogy ez az elnöki asztalon csücsülős, mobilozós kép is jól szemlélteti:

Mi pedig közszemlére adjuk az Obama által már jól ismert olvasni és hallgatni való tartalmakat. A könyvek nagy része már itthon is beszerezhető, de leginkább még csak az eredeti nyelven, angolul.

A legjobb könyvek, melyeket Obama olvasott 2017-ben:

The Power by Naomi Alderman

Grant by Ron Chernow

Evicted: Poverty and Profit in the American City by Matthew Desmond

Janesville: An American Story by Amy Goldstein

Exit West by Mohsin Hamid

Five-Carat Soul by James McBride

Anything Is Possible by Elizabeth Strout

Dying: A Memoir by Cory Taylor

A Gentleman in Moscow by Amor Towles

Sing, Unburied, Sing by Jesmyn Ward

+1: Coach Wooden and Me by Kareem Abdul-Jabbar and Basketball (and Other Things) by Shea Serrano

Obama kedvenc zenéi 2017-ben:

Mi Gente by J Balvin & Willy William

Havana by Camila Cabello (feat. Young Thug)

Blessed by Daniel Caesar

The Joke by Brandi Carlile

First World Problems by Chance The Rapper (feat. Daniel Caesar)

Rise Up by Andra Day

Wild Thoughts by DJ Khaled (feat. Rihanna and Bryson Tiller)

Family Feud by Jay-Z (feat. Beyoncé)

Humble by Kendrick Lamar

La Dame et Ses Valises by Les Amazones d’Afrique (feat. Nneka)

Unforgettable by French Montana (feat. Swae Lee)

The System Only Dreams in Total Darkness by The National

Chanel by Frank Ocean

Feel It Still by Portugal. The Man

Butterfly Effect by Travis Scott

Matter of Time by Sharon Jones & the Dap-Kings

Little Bit by Mavis Staples

Millionaire by Chris Stapleton

Sign of the Times by Harry Styles

Broken Clocks by SZA

Ordinary Love (Extraordinary Mix) by U2

+1: Born in the U.S.A. by Bruce Springsteen

Forrás: Barack Obama FB