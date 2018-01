Hétvégi programajánló az év első hétvégéjére

Ha sikerült kiheverned a szilveszteri bulizást, mutatjuk is, hol afterozhatsz az év első hétvégéjén. A bulikon kívül kulturális eseményekből is szép számmal gyűjtöttünk össze, hogy biztosan megtaláld a neked tetsző programot. Következzen hétvégi programajánlónk!

Csütörtök – január 4.

V12 Vegán Klub Nyitóest – Opening Night – VegaCity – 18:00

A program egyrészről rég várt rendszeres informatív és közösségépítő klubest lesz ez vegánoknak, másrészről teljesen nyitott, maximálisan befogadó és pozitív esemény mindenki másnak is, akit bármennyire is érdekel a sokszínű vegán mozgalom, életmód, filozófia bármely része.Mindig lesz valami specifikusabb téma, nagy interaktív közös eszmecsere, ehhez meghívott különleges vendégek, némi zene/filmvetítés/ilyesmi, az emeleten tér a random privát beszélgetéseknek, és fincsi vegán kaja bőségesen.

További infót itt találsz.

Csopa Playtime minden csütörtökön – Csodák Palotája – 17:00

50-nél több – folyamatosan bővülő tematikájú – társasjáték, 27 érintőképernyős interaktív asztal vár hétről hétre csütörtökönként a megújult óbudai Csodák Palotájában. A kisjátékokat, ördöglakatokat felvonultató Logikai megálló szomszédságában három óra önfeledt játékélmény vár rátok!

További infókat itt találsz.

Erasmus Thirsty Thursday – Morrison’s 2 – 21:00

Végre egy buli az erasmusoknak, ahol természetesen a budapestiek ellátogathatnak, hogy a külföldiekkel együtt bulizzanak. A Morrison’s 2-ben minden csütörtökön várják az erasmusosokat, hogy egy jót bulizzanak. A belépés ingyenes, ráadásul italakciókkal is készülnek.

Több infót itt találsz.

Áron András ‘Apey’ koncert – Kuplung – 20:00

2017 októberében látott napvilágot Áron András harmadik szóló nagylemeze a ’STRANGER’, alig egy évvel a 2016-ban megjelent visszatérő ‘FOXES’ után. Az album 11 számot foglal össze egy hosszú történetté, mely Andris elmondása szerint gyermekkorát és a személyiségének kialakulását meséli el.

Részletekért katt ide.

Péntek – január 5.

BÚRA tárlatvezetés – Átlátszó Hang 2018 – Budapest Galéria – 19:00

A Búra, egy mesterséges eszköz, amely kettéválasztja a teret egy belső és egy külső részre; elhatárol. A búra ugyanakkor védelmet is jelenthet: megvédi ételünket, műtárgyainkat a külső hatásokkal szemben. A kiállításban egy ez idáig búra alatt nevelkedett csoport mutatja be fejlődését és a Bura témában érlelt gyümölcseit, véli Csábi Ádám képzőművész, a kiállítás kurátora.

Több infóért kattints ide.

Quizzone Kupa 16. -Tranzit Bistro – 19:30

A játék során 66 izgalmas, szórakoztató és izzasztó kvízkérdésre kell válaszolnotok 7 különböző játékblokkban. A csapatok maximális létszáma 6-7 fő, de 8 fős részvétel esetén sem jár pontlevonás, sőt jöhettek akár ketten is, legfeljebb szövetségre léptek másokkal. A jelentkezés itt, az esemény üzenőfalán csapatnév és létszám megadásával lehetséges.

További infókat itt találsz.

8. Mézeskalácsváros. Társasági művészet – Bálna – 16:00

Budapest kortárs karácsonyi mézeskalácsszobra idén december 21-én délelőtt 11 órakor nyitja meg kapuit. Az installációhoz bárki hozzátehet, ha november 29-ig telket foglal a www.mezeskalacsvaros.hu oldalon és elfogadja a társasági művészeti játék szabályait. Idén kilencedik alkalommal épül fel Mézeskalácsváros. A kiállításra a belépés díjtalan.

További infókért kattints ide.

Éjszakai bunkertúra – Csepel Művek – 19:00

A bunkertúra a hazai turisztikai piacon teljesen egyedülálló programcsomag: Magyarország valaha volt legnagyobb gyárának 1944-es eseményeit mutatja be a legendás Csepel Művek területén 4 órányi programot nyújtva, II. világháborús építésű óvóhelyek meglátogatásával.

További infókat itt találsz.

Szombat – január 6.

Nyílt nap az Országházban – Országház -8:00

2018. január 6-án a Szent Korona visszaszolgáltatásának 40. évfordulója alkalmából nyílt nap lesz az Országházban. Az érdeklődők 10:00 és 15:00 óra között ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupolacsarnokot, és a Szent Koronát. Az érdeklődők az Alkotmány utca felől közelíthetik meg az Országházat. A rendezvény alatt – 8.00 és 16.00 óra között – a megszokott rendben vezetett Országház-látogató csoportok is indulnak a Látogatóközpontból.

További infókért kattints ide.

QUEEN – Ben Elton: We Will Rock You musical – BOK Csarnok – 15:00

A musicaltörténelem legnagyobb sikerei között emlegetik a Queen dalokból készült We Will Rock You musicalt. Az előadást 17 országban mutatták be hatalmas sikerrel. Eddig 16 millió néző látta szerte a világon. Az előadás új díszlettel és jelmezekkel, koreográfiával és rendezéssel látható magyar nyelven, Budapesten a BOK Csarnokban. 24 QUEEN világsláger egy látványos előadásban a PS Produkció bemutatásában.

Soundtrack party – Mika Tivadar Mulató – 22:00

Amikor filmzenéről van szó, olyan filmek jutnak az eszünkbe, mint a Ponyvaregény vagy a Blues Brothers. Ez a buli ilyen zenéktől lesz hangos. Ti milyen filmzenékre tombolnátok? Azt kapjátok, amit kérek.

Részletek: itt.

Péterfy-Novák Éva: Egyasszony / 100. előadás – Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorház – 19:00

Péterfy-Novák Éva majd minden orvostól azt a diagnózist kapta, hogy kislánya a születés során vált súlyosan mentálisan sérültté. A kislány hét évvel élte túl a diagnózist, édesanyja pedig harminc évvel a történtek után döntött úgy, hogy blogbejegyzésekben megírja együtt töltött éveiket. A megrázó őszinteségű blogból könyv született, a könyvből pedig színházi előadás.

Részletekért nézd meg a Facebook-eseményt.

A négyzet – Budapest Boulevard Cinema – 18:00

A sikeres múzeumigazgató, Christian tökéletes életének gépezetébe egyszer csak porszem kerül: egy ügyesen kitervelt átverés révén fényes nappal zsebelik ki a múzeum előtti forgalmas téren. Christian nem hagyja annyiban a dolgot, és bosszúhadjáratra indul a feltételezett tolvajok ellen. Közben egy erőszakos amerikai újságírónővel is bonyolult viszonyba kezd. Komikus, majd egyre abszurdabb és kínosabb helyzetek során kezd szétfoszlani látszólagos magabiztossága és irigylésre méltó élete.

A vetítés részleteiről itt olvashatsz.

Vasárnap – január 7.

Újévi nyílt nap egy új fitness teremben -4D FIT Sport Studio – 9:50

Rúdfitness, aerial hoop (karika-légtorna), hammock, antigravitàciós jóga, kinezis wall, funkcionális köredzés, HardCore jóga, baba-mama jóga, bungee fitness – mindezekre számíthatsz a 4D Fit Sport Sudió nyílt napján.

További infókat itt találsz.

Így szerettek ők – Karinthy Frigyes / felolvasószínház – Átrium – 19:30

Mi van az iskolában megtanult életrajzok és életművek mögött? Hús-vér emberek, valódi örömökkel, sorsokkal, kapcsolatokkal, érzésekkel, érzelmekkel és tragédiákkal. A felolvasószínházi sorozat a legismertebb magyar írók és költők művek és könyvek mögötti szerelmi életét mutatja be a Nyáry Krisztián által megírt népszerű történetek nyomán.

További infókat itt találsz.

BBC presents: Testről és lélekről – Budapest Boulevard Cinema – 18:00

Mi lenne, ha egy nap találkoznál valakivel, aki éjjelente ugyanazt álmodja, mint te? Vagy pontosabban: kiderülne, hogy már régóta ugyanabban a világban találkoztok éjszakánként. Örülnél neki? Vagy megijednél? Esetleg romantikusnak találnád? De mi van, ha te cseppet sem vagy romantikus alkat? Hogy nézel egy-egy gyengéd álom után másnap, éberen ennek az idegen embernek szemébe? És, mi van, ha az illető nem kifejezetten szimpatikus neked? Próbálnád megszeretni?

További infókért kattints ide.

Tagadj, tagadj, tagadj – Hatszín Teátrum – 17:00

2026-ot írunk, vagy mégsem? Eve, az ígéretes ifjú futóbajnok nő megismerkedik a sportág egyik legjobb edzőjével, aki hamarosan új ‘kiegészítő kezelést’ ajánl neki. Ha vállalja, ő lehet a világ leggyorsabb futója – de vajon biztonságos, legális és etikus ez a kezelés? A cím a doppingolók kézikönyvének legfontosabb mondatát idézi: “Tagadj mindent, amíg csak képes vagy.” A Londonban nagy sikert aratott színdarab leleplezően őszinte, hátborzongató képet ad a sportvilág farkastörvényeiről. Mi az ára egy-egy bajnoki (olimpiai) címnek?

Részletekért kattints ide.