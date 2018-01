Hiába ihletett már rengeteg művet a szerelem, még mindig képes újabb remek darabokat életre kelteni az érzés. Például az Így viszik át című előadást, amit a Mozsár Műhelyben nézhetsz meg.

Nyári Krisztián 6 éve megjelent könyve, az Így szerettek ők a magyar irodalom neves alakjainak házasságait, szexuális kalandjait, kicsapongásait, egyszóval a szerelem szinte minden arcát mutatja be az olvasónak. Nem csoda, hogy hatalmas médiavisszhangot keltett a könyv, nagy sikert elkönyvelve magának. Sőt, ha jobban gondolunk, azon sem érdemes cseppet sem csodálkozni, hogy a könyv a színház világát is megihlette. Így született meg az Így viszik át című előadás, melyben Bakonyi Alexa, Döbrösi Laura és Mohai Tamás mutatják be, mi mindenre (nem) képes az ember a szerelem nevében.

Az így viszik át című darabot a sajtóbemutatóján néztem meg, a karácsony lezsongása után, az év utolsó előtti napján. Bár Nyári Krisztián könyvét nem olvastam, izgalmasan vártam, vajon mire képes három színész egy minimálisan berendezett színpadon a Mozsár Bisztró rendezvénytermében, a Mozsár Műhelyben.

Nagy elvárásaim voltak, hiszen a könyvben és előadásban szereplő irodalmárok többségéért rajongok (még akkor is, ha szégyenszemre nem tudok tőlük fejből idézni) és kíváncsi voltam, mennyire fog a színpadon az a szenvedély megelevenedni, mely tucatnyi Ady-, József Attila- vagy Kosztolányi-mű mögött meghúzódik.

A válaszon még én magam is meglepődtem: a színpadra vitt jelenetek mindegyike tele volt “érzésbombákkal”:feszültséggel, szeretettel és gyűlölettel. A három színésznek díszletek és flancos kosztümök sem kellettek hozzá, hogy újjáélesszék irodalmi nagyjaink szerelmi életét. Döbrösi Laura lenyűgözően váltott az általa megformált sokszor teljesen eltérő karakterek között, Bakonyi Alexa pedig remekül alakított még egy férfit is. A legnehezebb dolga talán mégis talán Mohai Tamásnak volt, mivel szinte az összes jelenetben szerepelt, mivel mindegyik férfiszereplőt neki egymagának kellett eljátszania (kivéve az Alexa által megformált Vay Sándor/Saroltát).

Az alig bő egyórás darab minden percében lekötötte a nézők figyelmét az erős színészi játék, melyből kiderült, milyen rengeteg arca van a szeretetnek, mennyire mást jelent az érzés minden embernek és azt is megtudhattuk, hogyan alakulhat át az érzés szenvedéssé és gyűlöletté.

A darabot nemcsak azoknak érdemes megnézni, akik élvezték Nyári Krisztián könyvét, és nem is csak azoknak, akik kedvelik a magyar irodalom 20. század első évtizedeinek meghatározó alakjait.

Az előadás mindenkihez szól: annak, aki párkapcsolatban él és annak is, aki egyedülálló, azoknak, akik könnyen szenvedélyre lobbannak és azoknak is, akiknek (látszólag) jégből van a szíve.

Az Így viszik át című darab legközelebb január 17-én látható.