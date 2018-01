Megtaláltuk a sorozatot, ami jobb, mint a Stranger Things

Nagyon belehúzott a Netflix, egymás után drukkol elő olyan sorozatokkal, melyek percek alatt függővé tesznek. Eddig azt hittük, hogy a Stranger Things a legjobb alkotásuk (melynek a második évada október végén jött ki), de most egy ennél is izgalmasabb sorozatra bukkantunk. Ez a Dark, ami a Stranger Things német verziójának is felfogható.

Mivel egy német sorozatról, a Darkról van szó, német szereplőkkel és csodás német tájakkal, melyeket órákon át elnéznénk. Míg a Stranger Thingsben a dimenziók között ugrálnak a szereplők, a Darkban az időben utaznak. A történet 2019-ben indul, amikor két kisfiú is nyomtalanul eltűnik egy unalmas kisvárosból, majd egy ismeretlen kisfiú holtteste kerül elő, akinek kiégették a szeménél az arcát. Ezek után hirtelen 33 évvel korábban, 1986-ban folytatódik a történet, ahol hasonló rejtélyes ügyek kavarták fel a település mindennapjait.

Az 1986-ban és 2019-ben történt rejtélyes események félelmetesen hasonlítanak egymásra, a szereplők többsége pedig mind a ’80-as években, mind pedig a 21. században érintettek voltak valamilyen módon a furcsaságokban.

A sorozatban fontos szerepet kap még egy atomerőmű, több tucatnyi döglött állat és természetesen nem maradhat ki a helyi gimi sem a sztoriból, néhány rész után pedig az is kiderül, milyen sötét titkokat rejtegetnek egymás elől a sorozatban szereplő családok tagjai.

Az első évad mindössze 10 részes volt és borítékolható, hogy lesz folytatása.