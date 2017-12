6 úti cél, ami télen a leggyönyörűbb

Bár télen hajlamosak vagyunk begubózni a lakásba, még akkor is, ha éppen nem kell tanulnunk, vannak olyan helyek, melyek ebben az évszakban a legszebbek. Összegyűjtöttünk 7 olyan európai úti célt, amelyeket kifejezetten az év első, hideg hónapjaiban érdemes felkeresned.

Velence

Egyetlen karneválnak sincs olyan különleges hangulata, mint a velenceinek. Nem is csoda, hogy januártól egészen február végéig rengeteg turista választja buszos kirándulása úti céljának a festői szépségű várost, hogy megcsodálják a színes maszkok és pompás ruhák mögött rejtőző felvonulókat. Bár az olasz városban ilyentájt hatalmas a nyüzsgés, cseppet sem fog zavarni az embertömeg, ha egyszer bűvkörébe von a karneváli láz

Bergen

A norvég város a középkori Hanza kereskedelem legészakibb kereskedővárosa volt. A település a mai napig a halairól híres. Ha erre jársz, mindenképp érdemes végigsétálnod a halpiacon és megkóstolni egy helyi halas ételspecialitást. (Az igazi ínyencek a bálnaszalámit sem hagyják ki.) A fjordokkal, erdőkkel és hegyekkel körülvett Bergenben óriási túrákat tehetsz, ha viszont inkább kényeztetni szeretnéd magad, a helyi szaunák egyikében pihenheted ki a vizsgaidőszak fáradalmait.

Törcsvár

Hiába található Brassótól alig pár kilométerre Törcsvár, kevés ember ismeri a varázslatos helyet, melyre télen inkább a félelmetes jelző illik. Hogy miért? Mert itt található Vlad Tepes, alias Drakula vára, mely egy 100 méter magas szikláról magasodik ki a környező erdőből. A ma múzeumként működő épület must have úti cél a horrorrajongóknak.

Abisko

A svédországi Abisko az ország egyik legészakabbi csücskén található, ahol december végétől több héten át nem is kel fel a nap és teljes sötétségbe burkolózik a környék. Ha már túl nyomasztónak találod az éjszakai hangulatot, a közeli Kirunába is érdemes átruccannod: itt ugyanis egy világszenzációnak számító jéghotelben is megszállhatsz, ami bár valóban jégből készült, te nem fogsz jéggé fagyni.

Segovia

Spanyolországba nemcsak nyáron érdemes ellátogatni. A Segoviában található vár, csakúgy, mint Drakula egykori rezidenciája, télen a leggyönyörűbb. Az Alcazar de Segovia a XIV-XV. században épült, majd egy tűzesetet követő átalakítás után, az 1800-as években nyerte el mai formáját. Nem csoda, ha az épület ismerősnek tűnik, ugyanis ez ihlette a Disney logóban látható várat is. Legnagyobb tornyának 141 lépcsőfoka van, melyen megéri végigcaplatnod: csodálatos kilátás nyílik az épület tetejéről.



Lappföld

Rovaniemi a finnországi Lappföld fővárosa, ami különösképpen télen csábító úti cél, és nem csak azért, mert „hivatalosan” itt lakik az igazi Mikulás, akinek még saját faluja is van. Bár a Télapó miatt rengeteg kisgyerek és család keresi fel Lappföldet decemberben, az év elején is érdemes ellátogatnod ide. A rénszarvasokat nemcsak simogatni lehet, hanem a szánod elé is befoghatod őket, hogy végigsuhanj velük a hatalmas, hófödte tájakon. Az égre is megéri feltekinteni: az északi fény gyönyörű, színpompás csíkokat fest az égre. Ha pedig a sarkkör élővilágáról szeretnél többet megtudni, az Artikum Múzeumban a helyed.