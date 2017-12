3 zseniális szám Bruno Mars 24K Magic című albumáról, amiből még nem lett kislemez

A Grammy-díjas hawai-i énekes 2016. november 18-án adja ki legújabb, „24K Magic” című albumát.Sajnos már nem valószínű, hogy újabb kislemezek jöjjenek ki a CD-ről, mi most összegyűjtöttük azt a 3 számot, ami nagyon megérdemelte volna, hogy videoklip is készüljön hozzájuk.

A lemez megjelenését két éves szünet előzte meg, amely alatt azonban olyan slágereket adott ki az énekes, mint a listavezető „Uptown Funk”, és közreműködött Adele „All I Want” című dalában is.

Az új lemezről már elérhető a címadó „24K Magic”, ami egy igazi bulisláger, és pillanatok alatt a nemzetközi listák élén találta magát, illetve az érzéki „Versace on the Floor” is. A lemezen olyan sztárok működtek közre, mint Skrillex, aki szerint az elkészült album minden eddigitől eltér, és egy teljesen más, magasabb szintű produkció lesz.

Íme, a mi kedvenc 3 dalunk, mely szerintünk nagyobb médiafigyelmet is megérdemelt volna:

Finesse

Straight up and down

Too Good To Say Goodbye!

Vásárold meg Bruno Mars zseniális 24K Magin CD-jét a Magneotonnál.