A Kristinus boraival már nem csak a Balatonon találkozhatsz

A Kristinus Borbirtok borait már nem csak Kéthelyen vagy a webshopjukon keresztül érhetjük el, hiszen május óta már a fővárosban is beszerezhetjük a legfinomabb borokat az Erzsébet tér 11. szám alatt található Borboutiqe-ban, mely a Fröccsterasz épületében kapott helyet.

A Borboutiqe-ban kedvezményre jogosító vouchert is felhasználhatunk. A Balaton Funzine őszi számának utolsó oldalán található kupon bemutatásával 15%-os kedvezményben részesülhetnek a vásárlók a borok árából. A kupon 2018. március végéig váltható be a Kristinus Borboutique-ban.

A jövőben pedig még több helyszínen találkozhatunk a Kristinus nevével, hiszen pop up borozóik már a legnagyobb fesztiválokon is jelen vannak, mely híven tükrözi azt a stílust és designt, amit a kéthelyi Birtokon is megszokhattunk. A fekete szín és a faanyagok dominanciája itt is megjelenik, és a széles borválaszték mellett a jövőben egy minikonyha kialakítását is tervezik, hogy a fesztiválokon is teljes, minden igényt kielégítő élményt kaphassunk a jóvoltukból. 2017-ben olyan helyszíneken találkozhattunk már a standjukkal, mint a Gourmet, a Strand és Sziget Fesztivál – utóbbin a fesztivál hivatalos borát is a Kristinus szolgáltatta – vagy a Budapest Borfesztivál a Budai Várnegyedben.

KRISTINUS BORBOUTIQUE

1051 Budapest, Erzsébet tér 11.

További információért látogass el a Kristinus Borbirtok hivatalos oldalára.