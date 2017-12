Kercz Tibor Ópusztaszeren készített képe lett az év legviccesebb fotója. Most nemcsak a díjnyertes alkotást, de a többi remek fotóját is megmutatjuk.

A Comedy Wildlife Photography Awards pályázat 2015-ben és 2016-ban már megörvendeztetett bennünket a világ legviccesebb természetfotóival. A pályázatot idén is meghirdették, amire szeptember 30-ig lehetett bármilyen vicces természetképpel nevezni, amatőröknek és profiknak egyaránt.

A Bored Panda még júliusban kiválogatott az addig beérkező képek közül 10-et, melyek között az első helyen volt egy magyar fényképész, Kercz Tibor Ópusztaszeren készített képe, melyen három kis bagoly látható, akik közül az egyik éppen lecsusszan az ágról. A kép címe a Help! azaz Segítség! címet kapta és már akkor is nagy siker aratott.

A Bored Panda nagyon ráérzett a közönség ízlésére: szinte megjósolta ezzel az összeállítással a végeredményt, mivel a pályázatot Kercz Tibor képe nyerte meg idén.

A pályázat célja nem csak az, hogy mosolyt csaljon az arcunkra. Az ötletgazda Paul Joynson-Hicks és Tom Sullam fotós ezekkel a felvételekkel szeretné ráirányítani a figyelmet a vadon élő állatok védelmére.

Kercz Tibornak innen is szívből gratulálunk a díj elnyeréséért, melyek közül a többi fotót a The Cobemdy Wildlife oldalon tudjuk megtekinteni, de mi is teszünk ide párat közülük: