A Linkin Park utolsó albumával is bebizonyította, hogy istenadta tehetségek

Bár a Linkin Park énekese, Chester Bennington halála miatt a banda már sosem fog úgy szólni, mint megszokhattuk, legutolsó, idén megjelent One More Light című albumukon is bebizonyították, hogy nem hiába nyertek több Grammy-díjat és adtak el több mint 60 millió CD-t világszerte.

A Linkin Park 2000 óta látja el a világot alternatív rockdalokkal. A banda legújabb lemeze One More Light néven május óta elérhető. A Linkin Park a rocktörténelem egyik legsikeresebb együttese – már legelső, ’Hybrid Theory’ című lemezével felkerült a Billboard toplistáira, ahol azóta is minden albumával feltűnik.

Olyan örökzöld slágereket köszönhetünk a bandának, mint a „Crawling”, az „In The End”, a „Breaking the Habit” és a „Numb”. A legújabb, ’One More Light’ című lemez 10 vadonatúj számmal érkezik, amelyek közül három már fel is került a világhálóra: a “Heavy”, a “Battle Symphony” és a „Good Goodbye” dallamosabb, populárisabb hangzású dalok, amelyek az új stílusuk miatt rengeteg felhúzott és összevont szemöldököt eredményeztek. Az együttes pedig külön figyelmeztetett a stílusváltásra:

Készülj a váratlanra! Ne gondold, hogy olyat hallasz, amilyet hallottál korábban, mert nagyon meg fogsz lepődni!

A 3 kedvenc számunk a One More Light albumról:

Talking To Myself – Linkin Park

Halfway Right – Linkin Park

Good Goodbye – Linkin Park (feat. Pusha T and Stormzy)

