Karácsonyi kütyükalandok – 5 technikai újdonság, ami a fa alá kívánkozik

Két mézeskalács között most egy olyan felfedezőút részesei lehetettek, mely során számos fortéllyal és eszközzel gazdagodhattok a technológia tárházából, mellyel örömet okozhattok szeretteiteknek és magatoknak.

Öltöztesd ünneplőbe a lakást!

Az ünnepi hangulat elengedhetetlen kelléke a feldíszített otthon. Miért ne találhatnánk ki az idén a megszokott ajtóra akasztható hóember és a karácsonyi figurák helyett egy kicsit modernebb megoldást? Ajánljuk az olyan egyszerű, mégis rendkívül látványos égősort, mint a Landscape Laser Light Projector, mellyel pillanatok alatt elhozhatjuk az ünnepi hangulatot az udvarunkra vagy akár a belső terekbe is. A zöld és piros színű pöttyök, melyeket az eszköz kibocsájt, szabadon állíthatók és korlátozhatók. Amennyiben úgy döntünk, hogy kültéri felhasználásra szánjuk, kellő távolságba helyezve, képes egy közel 150 négyzetméteres területet is karácsonyi gúnyába öltöztetni. Ha pedig valamilyen precíziós megoldásra vágyunk, érdemes körbenézünk a Philips okosizzó konstrukciói között, hogy egy app segítségével saját RGBszíneket állíthassunk be lámpáinknak.

Hi-Tech lakomák

Ha a fényárt sikeresen konfiguráltuk, már neki is ugorhatunk az ünnepi vacsora elkészítésének. Az Anova Culinary bluetooth-os precíziós főzőegysége egy egészen újszerű élménnyé varázsolja a konyhai sürgés-forgást. A kütyü kiváló minőségű végeredményt szavatol, használata pedig pofonegyszerű. Mindössze egy vízzel megtöltött edényre van szükségünk, az elkészíteni kívánt nyers ételt pedig légmenetesen záró tasakban tudjuk a segítségével, pontosan meghatározott egyenletes hőmérsékleten megfőzni. Az eszközt saját applikációja segítségével tudjuk irányítani, akár távolról is. A karácsonyi időszak falatozásait lehetetlen elképzelni édességek nélkül. Ha szeretnénk valami különlegességgel meglepni vendégeinket, jó választásnak bizonyulhat az Euro Cuisine joghurtkészítő masinája, melynek segítségével friss alapanyagokból és a hozzá kapható joghurtkultúrából 6-10 óra alatt saját nasikat készíthetünk.

Ajándékozz technológiát

A társaságokkal rendszerint több kisebb lurkó is érkezik, őket is érdemes lefoglalni az ünnepek alatt, mondjuk egy jól megválasztott ajándékkal. Az igazán izgalmas meglepetések sokszor olyan jól sikerülnek, hogy mindenki az apróságok köré gyűlik, azon törve a fejét, miért nem ő kapott ilyen király ajándékot a sokadik pár zokni helyett. Ilyen irigylésre méltó pakk lehet a Kano Computer Kit. A csomag tulajdonképpen egy módosított Rasberry Pi 3-ast tartalmaz, kifejezetten abból a célból, hogy a legkisebbek is megismerkedjenek az informatika és a programozás világával. Játékos feladatokon keresztül vezeti be a kicsiket a logikai gondolkodás speciális rendszerébe, a különböző kódolási metódusokba és programnyelvekbe is. A játékos feladatok mellett akad még böngésző és külön Youtube-kliens is az eszközön.

A Csendes éj soha nem érhet véget

Ha már a rokonság és a barátok összegyűlnek, elmaradhatatlanok az éjszakába nyúló beszélgetések, zenével és némi tánccal egybekötött házibuli jellegű mulatságok. A szeretet ünnepét követő emelkedett hangulat megtartását segíti a Crafthouse by Fortessa füstölője, mellyel utánozhatatlan aromát kölcsönözhetünk kedvenc italainknak, koktéljainknak, sőt bátran kísérletezhetünk akár ételekkel vagy sajtokkal is. A fűszeres aromát a füstpisztoly segítségével juttathatjuk be az üvegkabinba, ahol rögtön el is készül az elfogyasztani kívánt finomság.

Önkifejezés a karácsonyfán

Az igazán bátrak búcsút intenek a megszokott díszeknek, és inkább a kibertér, valamint a kultikus mozifilmek és sorozatok világában találják meg a hozzájuk illő dekorációt. Az interneten kutakodva találunk Trónok Harca-ledsort, a Star Wars-szériából ismert Amidala hercegnős csúcsdíszt, de akár a különféle közösségi oldalak logóit ábrázoló vagy LEGO-figurát mintázó fára aggatható dekorációkat is. Ha idén szeretnél, valami igazán egyedit a fára, ne habozz kutakodni, például az Amazonon vagy az Etsy.com-on.

Szerző: Sipos Bence