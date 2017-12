5 fantasztikus program az év végére

Nemcsak a karácsony, de az év utolsó napja is közeledik. A karácsonyi őrületben azonban csak keveseknek jut eszébe, hogy idejében kitalálja, mit csináljon szilveszterkor. Akkor se ess kétségbe, ha még ötleted sincs, hol és hogyan zárnád le az idei évet, mutatunk 5 tippet, ha vidáman és szórakozva szeretnél elbúcsúzni a 2017-es esztendőtől.

SPOON

Legyél az év utolsó napján a Spoon hajó vendége, és élvezd a 3 helyszín és 3 hangulat valamelyikét! Szűcs Róbert Séf egy fantasztikus 4 fogásos menüvel készül, amihez a Villányi borvidék fehér és vörösborait szolgálják majd fel. Éjfélkor Újévi Malacsült kerül a büféasztalokra.

A fergeteges hangulatról a Cocco Bello parti zenekar, Báder Róbert cigány orkesztrája, valamint Dj Frank Karaoke partija gondoskodik.

Páratlan panoráma, tombola értékes nyereményekkel és sok-sok zene! A termek között vacsora után szabad az átjárás.

Trófea Éttermek (Király utca, Margit körút, Visegrádi utca)

A Trófea Éttermek mindegyike (Király utca, Margit körút, Visegrádi utca) az év végi rendezvények, karácsonyi céges partik, családi és baráti összejövetelek kiváló helyszínei, melyek ár-érték arányban is kiemelkedőek az összes budapesti étterem közül. Egy adott fix ár mellett korlátlan étel- és italfogyasztást biztosítanak nemzetközi és magyar ételkínálatukból, valamint a díjnyertes Törley pezsgő, a minőségi Hilltop borok, Szalon sör, Coca-Cola kis üveges (legmagasabb minőségű) szénsavas és rostos üdítőitalok, ásványvizek, kávé és cappucino is a korlátlan fogyasztás részét képezik. Svédasztalaikról 60-70 féle ételből válogathatnak kedvükre.

Budapest Jazz Club

A Budapest Jazz Clubban is készülnek a szilveszterre. Az est programját a koncertek mellett tovább színesíti, hogy az idei Jazz Szilveszter házigazdája, Kaszányi Roland nemcsak kiváló konferanszié, de különleges tehetségű illuzionista is, aki trükkjeivel ezen az estén a színpadról és a vendégtérben minden értelemben elbűvöli majd a publikumot. A korábbi évektől eltérően a közönség kérésére idén a tánc rajongóinak is a kedvében járnak. 00:30-tól a klub házi lemezlovasa jazz-funk örökzöldek közül válogat egészen reggelig. A lemeztáskából a legkopottabb, tehát legnépszerűbb korongok kerülnek majd elő. Az így életre hívott zenekarok között ott lesz a Kool & the Gand, az Earth Wind and Fire, a Brand New Heavies és persze az örök kedvenc James Brown is.

Corinthia Hotel Budapest

A Corinthia Hotel Budapest karácsonykor és az év végén is rengeteg élménnyel várja a vendégeit. Először talán a Brasserie & Atrium étterem egész ünnepkört felölelő, gasztronómiai kalandozásokkal egybekötött büféebéd-sorozatáról érdemes szót ejteni, melynek során vasárnaponként a Szépség és a Szörnyeteg című tündérmese szereplői szegődnek mellénk. Minden alkalom új fejezet és új hangulat, olyan témákkal mint a gyertyagyújtás, a Mikulás látogatása, az elzászi konyha bemutatása vagy az otthon melege. Szenteste, illetve az ünnep ideje alatt a tündérmese folytatódik, s hőseink a lakomák során is mellettünk lesznek. karácsonyi ünnepek alatt naponta két, megunhatatlan karácsonyi mesterművel kedveskedik az apróbb és a felnőtt közönségnek a Bálteremben, mely ez idő tájt moziteremként szolgál. A Corinthia Hitel Budapestben szilveszterkor sem áll le az élet: sok-sok pompás étellel és itallal búcsúztathatod az óévet kora délutántól egészen hajnalig, élvezheted a fergeteges szilveszteri gálaműsort és a fantasztikus, földkörüli utazást Phileas Fogg társaságában.

Filmzenekoncert a Zuglói Filharmóniával

Varázslat és kaland – ezek a hívószavai a Zuglói Filharmónia Szent István Király Szimfonikus Zenekar filmzenéket felvonultató koncertjének, melyet 2017. december 29-én este 7 órakor rendeznek a Budapest Kongresszusi Központban. Karácsony és Szilveszter között igazi zenei csemegék hangzanak majd el Horváth Gábor karmester vezényletével. Alan Menken és Harry Gregson Williams zenéi mellett helyet kap a kicsit alternatívabb, sötétebb hangulatokat kedvelő Danny Elfman zeneszerző munkássága. Magyarországon eddig csak elvétve lehetett élőben hallani zenéit, ezúttal tőle is játszik a zenekar pár részletet.

