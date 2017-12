Az olvasás sosem megy ki a divatból – egész egyszerűen azért, mert nem engedjük neki. Idén is rengeteg izgalmas könyv jelent meg, legyen szó szórakoztató- vagy szépirodalomról. Össze is gyűjtöttük a mi top10 könyvünket 2017-ből, melyek között a naplótól a krimiig minden megtalálható. Figyelem! Szubjektív lista következi.

10. Camilla Lackberg: Az idomár

Camilla Lackberg Jéghercegnő című könyve az egyik első skandináv krimi volt, mely hazánkba cseppent. Szerencsére azóta (2009-től) évről évre új Lackberg-könyvet olvashatunk, melyekben bár különböző bűneseteket derítenek fel, egy közös pont mindig van bennük: Erica. A nő rendőr férje, Patrick révén üti bele mindig az orrát az éppen aktuális bűntényekbe. Ezúttal felbolydul az aprócska tenger melletti városka élete: egy súlyos sérüléseket elszenvedett fiatal lány esetét kell kinyomozniuk.

9 Megan Abbott: Majd megismersz

Sok szülő a gyermekében akarja megvalósítani a saját álmát. Devon egy 15 éves tornászlány, akit a szülei, Katie és Eric olimpikonná akarnak faragni. A gond nem is ezzel van, hiszen Devon egy nagyon céltudatos, elkötelezett lány, akinek az élete kizárólag a sportról szól. A probléma az, hogy Devon sportcsapatában gyilkosság történik. A nyomozás alatt rengeteg családi titokra és elfojtott, sötét érzelmekre derül fény. Lebilincselő és sokkoló könyv.

8. Szamer: Rakka-naplók

Miután az Iszlám Állam elfoglalta a szíriai Rakkát, rémálommá vált a lakosok élete. Bár eddig sem bánt velük kegyesen a sors, innentől kezdve még pokolibbá vált a helyzet. A helyi ellenállás egyik tagja összeszedte a bátorságát, hogy papírra vesse az igazságot, és leírja, mennyire borzalmas körülmények között, pénztelenül, munka nélkül, méltóságuktól megfosztva kénytelen élni a legszigorúbb elnyomás alatt. A naplótöredék őszinte és szívfacsaró bepillantást enged abba a világba, melynek gyötrelmeit innen, Európából nézve aligha tudnánk elképzelni. Sokkoló és gondolatébresztő könyv.

7. Selja Ahava: Az égből leeső dolgok

Vajon mennyi az esélye, hogy egy repülőgépről lezuhanó jégtömb a tornácodon landoljon és halálra üssön? És annak, hogy kétszer nyerd meg a lottót? A finn szerző, Selja Ahava könyvében mindkettő megtörténik. A rövid regényke elején egy kislány a elveszíti az édesanyját, akit egy égből aláhulló jégtömb ölt meg, ezért apja nővéréhez költöznek egy hatalmas házba, aki kétszer nyerte meg a lottót. S bármily meglepő: a kétszeri szerencse is hozhat magával balszerencsét, lehangoltságot és depressziót. Ahava művéből kiderül, hogy sokszor kár az okok, előzmények után kutatni: egész egyszerűen néha ezek nem is léteznek! A dolgok csak úgy maguktól is megtörténnek velünk.

6. Margaret Atwood: Alias Grace

Bár Atwoodról leginkább a másik műve, A szolgálólány meséje miatt juthat az eszünkbe, az ugyancsak idén megjelent Alias Grace című könyve legalább annyira izgalmas olvasmány. A 19. században játszódó regényben egy kétszeres gyilkossággal megvádolt Grace történetét ismerhetjük meg. A fogságban raboskodó szolgálólány tagadja a vádakat, ezért egy haladó szellemű pszichológus pedig fejébe veszi, hogy kideríti az igazságot. A férfi hosszas beszélgetések alkalmával megpróbál rájönni, mi is rejtőzik Grace kifejezéstelen arca mögött.

A könyvből, ahogy A szolgálólány meséjéből is, sorozat is készült, ezúttal a Netflix gondozásában.

5. Lionel Shriver: A Mandible család 2029 – 2047

Könnyű dolgunk van a Shriver-könyvekkel. Az írónőnek szokása, hogy bármiről is írjon, sikerül kiragadnia az olvasót a valóságból. Ezúttal a jövőbéli Amerikába csöppenünk, mely történelmének legnagyobb gazdasági válságába kerül, melynek következtében a népes Mandible család lényegében az éhhalál szélén áll. Mivel a 100 éves családfő a família teljes vagyonát elkótyavetyélte, igencsak össze kell húzniuk a nadrágszíjat. Olyannyira, hogy az egész család a hajléktalanszállón dolgozó Florene lakásában köt ki, a nőn kívül mindenki földönfutóvá vált. Sok ember bezsúfolva agy apró házba… garantált a veszekedésekkel teli, feszült hangulat, na és persze Shriver finom, csipkelődő humora és éles társadalomkritikája.

4. Jane Harper: Aszály

Az Aszály minden kétséget kizáróan a legizgalmasabb krimi, amit idén olvashattunk. A Hadler család feje, Luke először a feleségét, majd a fiát is megöli, azután önmagával is végez. Vajon a szűkös anyagi helyzetük motiválta a férfit erre a kegyetlen lépésre? A tragédia miértjeit Aaron Falk, szövetségi ügynök próbálja meg kinyomozni, aki visszatér gyerekkora helyszínére, egy álmos ausztrál kisvárosba. A könyvből hamarosan film is fog készülni, melynek jogait Reese Witherspoon vásárolta meg. Alig várjuk!

3. Rose Tremain: A Gustav-szonáta

Rose Tremain A Gustav-szonáta című könyve az 1950-es évek Svájcában játszódik. A történet két kisfiú egymásra találásával kezdődik. A két gyerek életre szóló barátságot kötött, még ha nem is volt bennük (hát még a családjukban!) semmi közös. Gustav és Anton élete felnőttként különválik egymástól: míg Gustav boldog, ám csendes életet él szállodatulajdonosként, Anton világhírű zongorista akar lenni. A sors mégis úgy akarja, hogy öreg fejjel végül ismét egymásra találjanak.

2. Leila Slimani: Altadódal

A marokkói származású francia írónő első, magyar nyelven megjelent könyve, az Altatódal nem gyerekeknek szánt olvasnivaló. A történet egy család tragédiáját meséli el: egy munkájának élő házaspár egy tökéletesnek mondott dadára, Louise-ra bízza a gyerekeiket. S bár Louise valóban hibátlan munkát végez, a gyerekek is szeretik és képes volt észrevétlenül is a család mindennapjainak a részévé válni, valami még sincs rendben vele. A nő hiába szomjazik a szeretetre és szolgálja ki az embereket, hogy elnyerje szimpátiájukat, élete üres és keserű. Ez a szomorúsága vezethetett odáig, hogy megölje a rábízott kisbabát.

1. Radclyffe Hall: A magány kútja

Bár már 89 éve írta meg Hall a 20. századi leszbikus-irodalom egyik legmeghatározóbb regényét, Magyarországon csak idén adták kiA magány kútját. A könyv megjelenése után nagyon erős érzelmeket váltott ki az olvasóközönségből, valahol be is tiltották a művet, a regény üzenete a 21. században is legalább annyira érvényes, mint majdnem 100 évvel ezelőtt. Hall könyve az önelfogadásról, az önazonosság megéléséről, de mindenekelőtt a szeretetről és annak minden fájdalmas árnyoldaláról szól.