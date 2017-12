Finom és még gyógyít is – Mézes kisokos, 10 különböző mézfajtával

Aranyló csoda. Ennyire egyszerűen összefoglalható a méz, rengeteg jótékony hatásával együtt. A mézben több mint 10 aminosav, több tucat ásványi anyag, tucatnyi fontos vitamin (az összes B-vitamin, és A-, E-, C-vitamin) és folsav is található, úgyhogy igazi szuperfoodról van szó.

Minél sötétebb a méz, annál több ásványi anyag van benne. Minőségét hosszú ideig, több évig is megőrzi, csak hűvös, sötét helyen kell tárolnunk. Persze lehet, hogy ebben a hideg, megfázásos időben egy üveg méz maximum egy hétig tart ki.

Merthogy a méznek rengeteg pozitív hatása van a szervezetünkre. Immunerősítő, baktériumölő hatású, gyulladásgátló csodaétel. Ősidők óta használja az ember, de sokáig csak csemegeként fogyasztották, míg rá nem jöttek ezernyi jótékony tulajdonságára, mint a fentiek mellé felsorakozó gyomorbántalmak, csontproblémák, bőrproblémák, vérszegénység, felületi sérülések, méregtelenítés és a többire gyakorolt pozitív hatása.

Miután írtunk már belvárosi teázókról és a gyógyító hatású teákról, úgy gondoltuk, itt az ideje, hogy a teánkat édesítő mézről is megtudjunk néhány érdekességet, ezért összeállítottunk egy listát a különféle mézfajtákról és hatásaikról.

Magyarországon a méhek több mint 800 féle növényfaj beporzásában tevékenyednek, így van bőven választék, de mi most a legjobb hatásúakat soroljuk fel.

Akácméz

Kezdjük a mézek mézének kikiáltott akáccal, ami gyönyörűen áttetsző, a tényleges aranyló csoda. Fertőtlenítő hatású, köhögéscsillapító, immunerősítő, méregtelenítő, májregeneráló, gyomorsav panaszokra és emésztési zavarokra is ajánlják.

Hársméz

A mézek egyik legélénkebb ízű és illatú fajtája, ami a lázra, torokfájásra, érelmeszesedésre is jótékony hatással van, nem is beszélve csodás nyugtató hatásáról, ami csökkenti a stresszt és az álmatlansággal könnyedén megküzd. Mézes arcpakolásra is ajánlott!

Erdei virágméz

Nem szabad összekeverni a szimpla vegyes virágmézzel, ez erdei virágok vegyes keverékéből tevődik össze, mely elősegíti a hegképződést, jó a vérszegénység kezelésére, immunerősítő és köhögéscsillapító hatású.

Napraforgóméz

Csodás sárgás színű és sűrűbb, kristályos állagú. Gyulladáscsökkentő, szervezeterősítő, koleszterinszint csökkentő, görcsoldó, de még prosztata megbetegedésekre is kiváló orvosság.

Repceméz

Ő is egy kristályosabb típusú méz, aminek íze csodásan selymes, mintha folyékony selyemcukrot ennénk. Gyomorsavtúltengés ellen jó barát, fertőtlenít, gyulladáscsökkentő hatású, ráadásul megerősíti a szervezetünket.

Aranyvesszőméz

Ragyogó sötét árnyalatba burkolt vesetisztítás. Ez a méz is kiváló barátunk ízben és jótékonyságában is.

Gesztenyeméz

Ő is kifejezetten sötét aranyszínű, a trombózisok megelőzésére, visszérre ajánlják. Ásványi-anyag-forrása kiemelkedő.

Fenyőméz

Bizony, a fenyőfák zsenge rügyeinek édes nedveiből és a tűleveleken található édes harmatokból is begyűjtik a méhek a mézet, mely sötét színű, kellemes illatú. A fenyőből származó méz ásványi anyag tartalma a legmagasabb az összes többi fajta közül.

Levendulaméz

A franciák közkedvelt méze a növényhez hasonló intenzív illattal rendelkezik, amit nyitott sebekre, álmatlanságra és veseproblémákra ajánlanak.

Egyébként miden méz gyógyító hatással bír, de érdemes jó nevű termelőtől vásárolni, mert ott nagyobb törődést kapnak a méhek: nem esznek cukrot, így minden természetes úton készül. Vegyétek és egyétek, de természetesen mértékkel, elvégre a méz is egyfajta cukor, csak éppen az egészségesebb, szervezetünk számára könnyebben feldolgozható fajta.