8 gyógytea, amivel kivédheted a téli megfázást

Teázni jó dolog, főleg, ha még a betegségeket is megelőzhetjük vele!

Ne ijedjünk meg a „gyógy” előszótól, a gyógytea természetesen nem minősül gyógykészítménynek, úgyhogy bátran ihatsz belőle bármikor. Főként ilyen hűvös időben, amikor kint a 0 közeli hőmérséklet uralkodik.

Legutóbbi hasonló témájú cikkünkben összeszedtünk 7 olyan teázót, ahol kedvünkre melegedhetünk fel a téli időben, most pedig következzen néhány olyan gyógytea, amit nemcsak az íze, de jótékony hatásai miatt is kedvelünk.

Bors- és fodormenta

A mentatea mindkét típusa csodás forró felfrissülést okozhat egy ködös reggelen. A borsmentát leginkább nyugtató és emésztést segítő hatásáról ismerhetjük, míg a fodormenta a puffadások legyőzésében segít, de szimplán íze kedvéért is fogyaszthatjuk. Annyit még érdemes tudni, hogy nem szabad minden nap ezt inni, mivel dehidratál, ezért érdemes 2-3 naponta 1 napot kihagyni!

Citromfű

A kellemes ízű tea jótékony tulajdonságai, hogy nyugtató, fejfájás csillapító, görcsoldó hatása van, ami mellett jó ideg- és szívnyugtató. Még a depressziós panaszokra is ajánlják, ami a téli szürke időben szinte mindenkinél ott lappang bizonyos mértékben. Álmatlanság és alvászavarok esetén is jó, tehát lényegében mindenkinek ajánlott a fogyasztása.

Csipkebogyó

Magas C-vitamin tartalma miatt az influenza és megfázások ellen javallott, testes, karakteres íze van. A gyulladásokra is jó hatással van, ráadásul az immunrendszerünket is erősíti. Csipkebogyót akár szedhetünk a szabadban is, mert országszerte rengeteg helyen belefuthatunk, lényegében bárhol elél. Érdemes akkor leszüretelni, miután megcsípte a fagy.

Hibiszkusz

Édeskésen savanykás íze és erőteljes vörös színe van a hibiszkuszból készített teának. Az ital szabályozza a vérnyomást, csökkenti a koleszterinszintet, védi a májat, tele van antioxidánssal, antidepresszáns hatású, gyulladáscsökkentő, menstruációs görcsöknél is jól használható és még a fogyást is segíti. Tömény csoda egy kis virágsziromban!

Hársfavirág

Általában köhögés ellen javasolt, de kiváló idegerősítő és vértisztító hatása van. Antibakteriális és immunerősítő tulajdonsága miatt meghűléses betegségekre kiváló. Az íze sem utolsó, igazán kiegyensúlyozott főzet készíthető belőle, ami egy kanál mézzel csak még jobban kiemelhető.

Kamilla

Ez a tea belsőleg és külsőleg is jól alkalmazható, hiszen nem csak a gyomorpanaszokra jó és gyulladáscsökkentő hatású, hanem bőrfelületre, begyulladt szemre is tökéletes. Elmulasztja a lázat, torokfájást, de még a fogfájást is és kellemes, édeskés íze van.

Gyömbér

A gyömbérből is remek főzet készíthető, elég, ha egy ujjnyit belereszelünk egy bögre vízbe és 10 percig forraljuk. Miután leszűrtük tehetünk bele citromlevet, mézet, de még kurkumát is. Lázcsillapításra, meghűlésre, vagy akár hányinger ellen is jó barát. Kicsit csípős a főzete, de megéri, mert azonnal hat!

Fekete bodzavirág

Bár sokan talán inkább szörpként szeretik a növényt, el sem tudjuk képzelni milyen isteni aromát kölcsönöz a forró víznek a bodzavirág. Nyugtató, izzasztó és vizelethajtó hatása van, így bármilyen meghűlést kezelhetünk ezzel az egyik legrégebb óta használt gyógyító teával. Ráadásul nem csak gyógyulunk tőle, a lakást is kellemes illattal tölti meg!