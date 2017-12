Engedj be! – Egy magával ragadó, lebilincselő vámpírtörténet

John Ajvide Lindqvist világsikerű svéd regényének, az Engedj be! című regényének színpadi adaptációját London és New York után most végre Magyarországon is bemutatják. Egy modernkori vámpírtörténet, iskolai zaklatással, bántalmazással, kapcsolat-függőséggel, vérrel átitatott látványvilággal.

Ahogy a TRIP minden produkciója, így az ENGEDJ BE! is egy különleges helyszínen, a ZSILIPben elevenedik meg. A ZSILIP a Jászai Mari téren, az Újpest rakpart 1-3. alatt található.

A darabot Pálfi György, a Hukkle, a Szabadesés és a Taxidermia filmek alkotója rendezi.

Az előadás, ahogy a TRIP további tervezett produkciói is, rövid ideig, november 1 és december 31 között tekinthető meg.

A főbb szerepekben a gyerekszínészek mellett Szávai Viktória, Sörös Sándor, Quintus Konrád, Szabó Simon és Vasvári Csaba láthatóak.



Történetről

A tizennégy éves Oskar kissé félszegebb és magának valóbb az átlagnál. Napjai többnyire azzal telnek, hogy próbálja épp bőrrel megúszni iskolatársai terrorját. A válogatott kínzásokról ugyanis senkinek sem mesélhet. Nincs kinek. Szülei elváltak, és mindketten túlságosan elfoglaltak ahhoz, hogy a gyerekkel is foglalkozzanak

Oskar szomszédjába egy nap egy fura lány, Eli költözik egy idős férfival. Az Oskarral egyidős kislány ugyanolyan különc és magányos, így hamar barátságot kötnek. Eli képes megadni neki mindazt a figyelmet, amire vágyik.

A két kiszolgáltatott gyerek egymásra utaltsága szinte észrevétlenül szerelemmé válik, de Eliről lassan kiderül, hogy vámpír. A vele élő idős ember pedig nem az apja, hanem az a férfi, aki egy kis kedvességért és néhány jó szóért cserébe napról napra hozza neki a friss vért.

A ZSILIP különleges terei hamarosan Újlipótváros új közösség terévé alakulnak át, ezért csak december 31-ig látogathatók a TRIP és partnerei programjai: az ENGEJD BE! előadások, a Budapest Secret Cinema és Magyar Hangya vetítések, valamint egy különleges kiállítás.

