Tedd édessé a karácsonyt az Imperial Cream &Sweet segítségével!

Az ősszel megnyílt Imperial Cream & Sweet koncepció két évvel ezelőtt fogalmazódott meg az alapítókban, amikor Thaiföldön megláttak egy olyan egyedülálló fagylaltkészítési módszert, amivel előtte még sehol nem találkoztak.

Felmerült bennük a kérdés, miért ne lehetne itthon is valami pluszt adni a finom fagylaltokhoz. A folyamat elindult az emberek pedig rajongtak érte. Először a Gozsdu udvarban, majd a következő évben országszerte mutatta meg az Imperial Cream & Sweet, milyen is egy igazi „kézműves fagylalt”. A szezon sajnos csak szeptemberig tart, de mindenkinek vannak olyan barátai, akik a -7 fokban is képesek fagylaltot enni.

Ezután merült fel az Imperialban a kérdés, hogy mivel lehetne ezt a jeges édességet kombinálni, hogy ne csak nyáron, hanem egész évben is kedvezhessenek az édesség kedvelőinek.

Ha édesség, akkor csoki, ha csoki akkor különlegesség, ha különlegesség akkor Imperial.

Így születtek meg a boxok, a magyar manufaktúrában kézzel készített örök dobozok, megtöltve mindenféle földi jóval. Több méretből, színből és csokoládéból lehet választani, hogy mindenki megtalálja a neki legjobban tetszőt. A kocka és small boxokat ajánlják minden eseményre, a közepes és az óriás boxokat a nagyobb ünnepekre, a szív és az I LOVE YOU boxokat pedig a szerelmeseknek. Mindegyik kiszereléssel maradandó örömet tudunk okozni azoknak, akik fontosak számunkra, kifejezhetjük velük, hogy mennyire szeretjük őket és gondolunk rájuk.

A kiszállítás egyenlőre még csak Budapesten működik, mivel egyik futárcég sem tud garanciát vállalni arra vonatkozóan, hogy a boxok úgy érkezzenek meg, hogy 100%-os elégedettséget nyújtsanak a vásárlóknak.

A cég egyre több megkeresést kap a nagyobb városoktól, hogy szívesen dolgoznának az Imperial Cream & Sweettel. Jelenleg tárgyalások zajlanak, hogyan tudnának minél több igényt kiszolgálni. Lehetséges, hogy 2018-ban Magyarországon és több külföldi városban is megnyitja kapuit az Imperial Cream & Sweet.

Ha te is szeretnél egy finom boxot nyerni az Imperial Cream &Sweettől, játsz a FUNZINE adventi nyereményjátékával. Részletekért kattints ide.