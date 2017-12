Itt a második adag: az aktuális 7+1 ajándékcsomag a FUNZINE adventi nyereményjátékán!

Már a második héten tartunk a FUNZINE adventi játékán, az első héten is nagyon sokan játszottatok, játsszatok velünk most is! Megéri, mert a 7+1 ajándékcsomag mellett egy fődíjat is ki fogunk sorsolni az összes játékos között, amely egy 2 éjszakás wellness pihenés 2 főre a siófoki Hotel Azúrban, gazdag büféreggelivel, büfévacsorával és az élményfürdő, szaunapark teljes körű használatával! A játék a Facebook-oldalunkon zajlik, gyere és nyerj akár többször is! Ezen a héten az alábbi 7+1-et nyerhetitek meg!

21. SZÁZAD KIADÓ KÖNYVCSOMAGJA

Nyeremény: Paula Hawkins Víz mélyén című könyve és egy Mautner színező + 21. Század Kiadós párnahuzat és tolltartó.

A 21. Század Kiadó – XXI. Század Kiadó néven – 2010-ben alakult és azóta is dinamikusan fejlődik. Elsősorban magyar és külföldi bestsellerek megjelentetésével foglalkozunk. Többek közt olyan világsikereket hoztunk el a magyar olvasóknak, mint az Igazából Mennyország, A halál járt Pemberleyben vagy A lány a vonaton.

Nyeremény: 2 db 18 500 Ft-os jegy a december 30-ai koncertre, sós falatkákkal és borral. Kapunyitás: 18 óra

Minden évben a ZENE-BOR ünnepén december 30-án a Budapest Kongresszusi Központban nagyszabású gálakoncertet ad a 100 Tagú Cigányzenekar. Kétrészes műsoruk népzenéből, cigányzenéből és klasszikus zenéből áll. Az est különlegessége, hogy a kétrészes koncert előtt vendégeink néptáncbemutatóval egybekötött borkóstolón ismerkedhetnek Magyarország borászainak–borpincéinek termékeivel, és akár vacsora mellett élvezhetik az ünnepi műsort.

A világon egyedülálló 100 Tagú Cigányzenekar 1985-ben alakult. A zenekart létrehozók egyesíteni kívánták a világhírű zenészdinasztiák, a nagy családok kiválóságait, helyet és műhelyt biztosítva az utódoknak, a tehetséges fiatal zenészek számára is. A cigány és magyar népzene hagyományának megőrzése, a klasszikus népzene életben tartása, repertoáron tartása a zenekar célja. A kiváló muzsikusok és prímáskirályok a világon mindenhol megtalálják az utat a közönség szívéhez magas szintű képzettségükkel és a cigányzene örök szépségével.

Nyeremény: 4 fő részére szóló 8 tételes szortimentmustra pálinkakóstoló 15 400 Ft értékben

Agárdon a pálinkafőzdét körülölelő gyümölcsösök szinte korlátlan forrását biztosítják a kiváló minőségű pálinka előállításához szükséges első osztályú gyümölcsöknek.

Az egészséges gyümölcsöt a lehető legtökéletesebb módon kell pálinkává főznünk, a maximális minőségre való törekvésünk pedig mennyiségi határokat szab: az Agárdi gyümölcspálinkák limitált mennyiségben, sorszámozva kerülnek a polcokra. Az alapanyag mellett a másik pillér a hagyományok, a modern technika és az emberi tényező együttese. A modernkori technika vívmányaival sem nélkülözhető az alkotó embert, aki minden lépést felügyel.

Jöjjön el hozzánk és pillantson bele a lepárlás mozzanataiba, próbáljon ki egy menüsort pálinkával kísérve.

Nyeremény: 5000 Ft-os vásárlási utalvány

A Szputnyik shop a régi és az új, a romantikus vintage és a provokatív modern stílusok kombinálásából született divatfogalom.

Meglepő és egyben szokatlan színfolt a magyarországi ruházkodás színterén. Itt mindenki megtalálhatja a személyiségéhez és stílusához leginkább passzoló darabokat.

Miért diszkrimináljunk a stílusok között? Az egyediség éppen az eklektikus stílus változatosságában rejlik. A divat éppen attól válik érdekessé, amikor a különböző karakteres darabok kombinálásából valami teljesen új születik.

Számunkra a ruhák gyűjtése több mint egyszerű időtöltés. Ez egy mód arra, hogy megőrizzük és értékeljük a történelmet, a kultúrát és főként a divatot. Szeretnénk, hogy az üzletek valódi célállomások legyenek. A cél, hogy lehetőséget kínáljunk vásárlóinknak, hogy olyan egyedi darabokra leljenek, amelyeket máshol nem találhatnak meg.

Nyeremény: 2 főre szóló voucher a Sunday Brunch-ra. Előzetes asztalfoglalás szükséges a nyeremény hivatkozási számának megadásával. Felhasználható: 2017. december 1. – 2018. november 30.

Budapest bohémnegyedének egy csendes mellékutcájában hívja gasztronómiai kalandra kedves vendégeit immár nyolcadik éve a belváros üde színfoltjaként jegyzet ARAZ Étterem. Barka Áron, Chef de Cuisine alkotókészségét mi sem bizonyítja jobban, mint az étterem magyar-francia kettős étlapja. Az ARAZ mindennapjait közkedvelt programok színesítik: a tematizált Sunday Brunchok, a borduett-vacsorák sora és a magyar kultúra és konyha hagyományait felelevenítő „Magyar ízek és zene” estek mind-mind az étterem töretlen sikerének sarokkövei. Folyamatos népszerűségnek örvend továbbá a naponta kínált déli menü ajánlat, amely a kiváló ár/érték aránynak köszönhetően a környező irodákban, üzletekben dolgozók egyértelmű kedvence.

Nyeremény: Egy igazán egyedi, szálcsiszolt acél és cérnaképtechnika fúziójából született karperec.

A termék értéke 14 500 Ft.

A DELACIER egy extravagáns ékszer- és kiegészítő márka, melynek védjegye az acél és a cérnakép technika fúziójából született. A márka filozófiája legjobban a kísérletezésben, újításban és meghökkentésben csúcsosodik ki, mindezt nyers mégis minimalista elemekkel tarkítva. A kollekciókban az időtlen értékállóság a kifinomult eleganciával találkozik. Az ékszerek mellett az extrém látványdarabok is szerves részeit képezik a kollekcióknak, amelyek a márka karakteres futurista vonalát erősítik.

A DELACIER termékek nem kor, hanem stílusfüggőek! Ez azt jelenti, hogy a DELACIER nő kiforrott karakterrel, egyedi ízlésvilággal rendelkezik, magabiztos és céltudatos életérzést tükrözve. Ezekhez a tulajdonságokhoz kitűnően választja ki magának a legmegfelelőbb DELACIER ékszert. Legyen az egy erőteljes nyakpánt, vagy egy finomabb vonalvezetésű fülbevaló.

Nyeremény: Raffaello csokidoboz

Ha édesség, akkor csoki, ha csoki, akkor különlegesség, ha különlegesség, akkor Imperial. Itt születtek meg a boxok. A boxaink, egy magyar manufaktúrában kézzel készített Örök dobozok, megtöltve mindenféle földi jóval. Több méretből színből és a csokoládéból lehet választani, hogy mindenki megtalálja azt, ami neki a legjobban tetszik arra az alkalomra. A kocka és small boxainkat ajánljuk minden eseményre, a közepes és az óriás boxainkat a nagyobb ünnepekre, a szív és az I LOVE YOU boxainkat pedig a szerelmeseknek. A lényeg, hogy egy maradandó örömet tudjunk okozni azoknak a szeretteinknek, akik fontosak számunkra, azért mert szeretjük őket vagy csak úgy hogy gondolunk rájuk.

Nyeremény: 5 db belépő

A MINIVERSUM óriási terepasztala az adventi hétvégéken és a téli szünet minden napján is remek családi programokkal várja a kicsiket és a nagyokat! Náluk az egész család kellemesen eltölthet egy egész délelőttöt vagy délutánt. Ráadásul, nyitva vannak december 26-án, 31-én és január 1-én is! 3 ország 300 négyzetméteren. 5000 minifigura, 1300 méter sínpálya, 14 település, 600 épület, 100 vonat mozgásban – a MINIVERSUM izgalmas felfedeznivalót kínál a család minden tagjának.

Fedezd fel a helyet, amely olyan híres mint a Parlament, a Hősök tere és a Halász bástya együttvéve!

Budapest belvárosának egyik legnagyobb szórakozóhelye, amely számtalan hangulatot, zenei stílust és felejthetetlen éjszakákat garantál! A legendás Instant és kistestvére, a FOGAS 2017 márciusa óta egy nagy, közös ingatlanban várja a világ minden részéről érkező vendégeit. Az eddigieknél is szürreálisabb dekoráció és változatosabb terek, több pult és tánctér, kedvenc elektronikus tánczenéid, élő koncertek, egy varázslatos kerthelyiség, egy felfedezésre váró pinceszint és számtalan megleptés vár az Akácfa utcában!

Az Instant és a Fogas mellett a hangulatos Liebling, az underground elektronika fellegvára, a LARM, a tört ütemekben erős FRAME, a rockzene népszerű mekkája, a ROBOT és a főiskolás fiatalok kedvenc helye, a PONT teszi teljessé a szórakozást!

Ki vagyok én? játékunkhoz egy kis segítség:

1. 1939-ben Robert Lewis May leírta életem történetét.

2. Vezetőbeosztásban dolgozom egy kedves bácsi szolgálatában.

3. Még zenét is írtak rólam 1949-ben, amit Gene Autry énekelt el.

4. Fiú vagyok.

5. Négy lábam van.

6. Munkatársaim nevei a legjellemzőbb tulajdonságaikat tükrözik, ők Fürge, Sármos, Talpas, Kerge, Csámpás, Torkos, Bátor és Szélvész.

7. Orrom nem a bortól piroslik.

