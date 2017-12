And the winner is… – Mi nekik adnánk az Oscar- és Grammy-díjat

Minden év elején izgatottan várjuk, vajon kik kapják az Oscar­ – és Grammy­-díjakat. Bár azt még nem tudhatjuk, kik nyerik el a legrangosabb filmes kitüntetéseket a 90. Oscar gálán március 4­-én, és azt sem, kik zsebelhetik be január 28­-án a Grammy­-díjakat, azért van néhány tippünk. Íme, itt vannak azok a nevek, akik szerintünk a legesélyesebbek a szobrocskákra.

Az év lemeze: Ed Sheeran – ÷

Március elején került a boltokba és a lemezeladási listák élére Ed Sheeran 3. albuma, a ÷. Az angol énekes mindjárt két beharangozó számot is a rajongók rendelkezésére bocsátott a CD megjelenése előtt, a Castle on The Hillt és a Shape of You-t. Utóbbi világszerte bombasiker lett. Ednek nem ez lenne az első Grammyje: tavaly ő vitte haza az év dala díját, Thinking of Loud című számával.

Az év dala: Lady Gaga – Million Reasons

Gaga 2016 őszén kiadott Joanne albuma az eddigi legvisszafogottabb hangzású, legcountrysabb lemeze lett az énekesnőnek. Bár a CD nem lett rádiósiker, Gaga mégsem panaszkodhat, elvégre 2017-ben őt kérték fel, hogy szórakoztassa a Super Bowl közönségét a félidőben. A Million Reasonsből csak véletlenül lett kislemez: miután James Corden Carpool Karaoke műsorában elénekelte a számot, annyian töltötték le, hogy Gaga menedzserei eldöntöttnek látták a kérdést: ebből a számból lesz a következő kislemez.

Az év felvétele: Taylor Swift – Look What You Made Me Do

Taylor Swift épphogy nem csúszott le arról, hogy az augusztus végén megjelent számát jelölhessék a 2018-as Grammyn. A Look What You Made Me Do 6. stúdióalbuma, a Reputation beharangozó kislemeze. A dal jól sikerült videoklipjének köszöntetően (melyben provokatív utalást tesz riválisára, Katy Perryre is) a szám 24 órán belül lejátszási rekordot döntött a Youtube-on és percek alatt az amerikai Billboard-slágerlista elején találta magát.

Legjobb rendezés: Christopher Nolan – Dunkirk

A Nolan-fanatikusokat egy percig sem kell győzködni, miért érdemli meg az aranyszobrocskát a Dunkirk. Minden elfogultság nélkül kijelenthetjük, a második világháború egyik harci eseményét feldolgozó film minden szempontból igényes alkotás lett. Érdekes és izgalmas szerkezet, remek filmzene (hála Hans Zimmernek), a médiavisszhangról pedig olyan sztárok gondoskodtak, mint Tom Hardy vagy az énekesből színésszé avanzsált Harry Styles.

Legjobb színésznő: Jennifer Lawrence- anyám!

Darren Aronofsky neve sok jót ígér. Olyan filmeket rendezett már, mint a 2000-es Rekviem egy álomért vagy a 2010-es Fekete hattyú. Bár a horrorfilmek eddig nem tartoztak Aronofsky érdeklődésének középpontjába, most mégis az ő kezei között öltött formát az anyám!, melynek két női szereplője, Jennifer Lawrence és Michelle Pfeiffer is Oscargyanús alakítást nyújt. Igaz, mi inkább az előbbinek drukkolunk, aki a Napos oldal című filmért 2013ban már megkapta a legjobb női főszereplőnek járó díjat.

Legjobb színész: Jake Gyllenhaal – Stronger

Szégyen, de a magyar mozikat elkerülte a 2018-as év egyik Oscas-esélyes filmje. A Strongert egy 2013as amerikai merénylet ihletette, amikor a bostoni maratonon terroristák robbantottak. A versenyben 3 ember vesztette életét, 14 személynek pedig amputálni kellett a lábát. Egy, az utóbbi csoportba tartozó férfit alakít Jake Gyllenhaal is a filmben. Karaktere a kórházban döbben rá, hogy mindkét lábát le kellett vágni. A színész még nem kapott Oscart, legközelebb 2006-ban került hozzá, amikor a Túl a barátságon című filmben nyújtott alakításáért jelölték a legjobb férfi mellékszereplő díjára.

Ne maradj le erről sem: A legsötétebb óra

A hazai mozikba csak január 18-án kerül Joe Wright legújabb alkotása, A legsötétebb óra, mely Winston Churchill második világháborús erőfeszítéseit mutatja be. A film főszereplőjét, az angol miniszterelnököt alakító Gary Oldmant egyébként szintén Oscar-esélyesnek tartják, akit legutóbb 2012-ben a Suszter, szabó, baka, kém című filmért a legjobb férfi főszereplőnek járó díjra jelölték.