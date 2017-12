Erre a helyre mindannyian elutaznánk a karácsonyi őrület elől

Csodás alpesi táj, olaszos hangulat, nyugodt, falusi élet és égbe magasodó földpiramisok, melyet a természet gyúrt.

Ez Dél-Tirol, ami anno a második világháború után lett Olaszország része. Az osztrákok csodás természeti környezetet buktak ezzel a vidékkel, melyet ma az olaszok birtokolnak Trentino-Alto Adige néven.

A hatalmas hegyvidéki, völgyekkel teli terület egyik autonóm megyéje Bolzano, mely fővárosa a szintén hasonló névre keresztelt, egykor Bozen német néven futó, lenyűgöző hangulatú város, melyet több mint 100 ezren laknak.

A környék mesebeli, a levegő friss, az pedig emberek boldogok. Elvégre hogyan is lehetnének másmilyenek a térség lakói, ha már egyszer egy ilyen csodálatos helyen laknak?

Mert az alpesi táj, az Alpok déli része olyan kincseket rejt magában, mint a Bolzano közelében található agyaggleccserek, melyek monumentális méterükkel emelkednek a magasba.

A különleges látványt a földtörténet legutóbbi jégkorszaka hagyta hátra, amikor is az esővíz által okozott eróziónak az agyagos talaj ott ellenállt, ahol egy terebélyesebb kő nehezedett rá. A fantasztikus filmekbe illő látványosságok akár 40 méter magasak is lehetnek és igazán szemkápáztató élményben részesítenek minket, még így képeken keresztül is.