Idén is csodálatos kézműves karácsonyi vásárral találkozhatunk a Vörösmarty téren

Nem telhetnek el az ünnepek anélkül, hogy ne csodálnánk meg a város egyik legszebb karácsonyi látványosságát, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ által szervezett fővárosi karácsonyi- és adventi vásárt a Vörösmarty téren, melyért nemcsak a turisták, de a budapestiek is rajonganak.

A Vörösmarty téri vásár nemcsak az átmelengető forralt borról, forralt csokoládéról, illetve finomságokról szól. Rengeteg csodálatos kézműves termékkel találkozhatunk a csodálatos téren, melyek kiállítóinak több mint a fele a Magyar Kézműves Szövetség tagja. A termékek azért is értékesek, mert bebizonyítják, mennyire sokszínű a magyar kézműves mesterség.

A Magyar Kézműves Szövetség célja, hogy a karácsonyi vásáron kiállított tárgyak is megmutassák, hogy mennyire sokszínűek és izgalmasak az ősi magyar mesterségek. A kiállított áruk mindegyike tapasztalt mesteremberek munkái, melyek több rostán is átestek, így csak a legminőségibb termékek várják, hogy karácsonyi ajándékokká váljanak és szebbé tegyék az ünnepeket és az otthonunkat.

Idén télen is rengeteg ruhaneművel, sálakkal, sapkákkal és kalapokkal is találkozhatunk, melyek segítenek, hogy melegen vészeljük át a hűvös évszakot. Természetesen a dekorációs áruk sem hiányozhatnak a vásárról: ünnepi és adventi koszorúkkal, ajtódíszekkel, karácsonyfa díszekkel és népi füzérekkel tehetjük szebbé az otthonunkat, ha itt vásárolunk, de 100%-os növényi olajjal illatosított, természetes alapanyagú szappanokkal is pihentetőbbé és hangulatosabbá tehetjük a karácsonyt.

Az ünnepi hangulatot tovább fokozza a Vörösmarty tér karácsonyi dekorációja, melyet a Zöld Fűz Fonoda szakembere, Horváth Kata kosárfonó állított össze. A vásár legnagyobb ékessége a 3 méter átmérőjű, mintegy fél méter vastagságú koszorú, melyet 4 köteg normann fenyőág és több mint 5-6 kg csipkebogyó díszít.

Az idei év újdonságot is tartogat: a fellépők színpadát 10, több méter nagyságú angyalka díszíti. Az angyal-bábok harsonával a kezükben a muzsika és a művészet szimbólumaként jelennek meg a színpadképben. Vázuk fém, hegesztett betonvasból készült, a végtagokat geotextillel vonták be és mohával borították. Közel 2000 égős fényfüzér tekeredik rájuk, így a fehér, tüll hatású jelmez alatt gyönyörűen tündökölnek az esti fényben. A szárnyak és a glória alumínium lemezből készültek. A tíz angyalból hét a tetőn táncol és zenél, három pedig a színpadon belül lesz.