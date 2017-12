A Corinthia Hotel Budapest karácsony előtt Budapest ékszerdobozzá változik, tele hívogató programokkal. Itt egy csésze forró teától egészen a grandiózus óévbúcsúztatóig mindenki megtalálhatja a kedvérevaló eseményt.

Elsőként a a Concierge csapata felé vegyük az irányt, nekik ugyanis egész évben van valami izgalmas ajánlatuk. A Corinthia Hotel Budapest a város szívében található, így a lábunkat sem kell lejárnunk, ha kíváncsiak vagyunk az ünnepi Budapestre.

Vajon hová érdemes elsétálni a környéken?

A Szent István térre mindenképpen, hiszen évről évre itt épül fel a város legpompásabb ünnepi vására, az Adventi Ünnep a Bazilikánál, számos látnivalóval, jégpályával. Aki kiállításokban gyönyörködne, néhány lépésnyire a szállodától megtekintheti a jelenleg Magyarországon állomásozó, nemzetközi Titanic kiállítást, vagy elmélyülhet Robert Capa, a világhírű fotográfus munkáiban. Bár kisebb utazást igényel, a fővárosi fürdőlátogatás ugyancsak kihagyhatatlan program.

Vissza a Corinthia Hotel Budapest falai közé

Térjünk most vissza a szálloda falai közé, ahol az ünnepi hangulat mellett arra is odafigyelnek, hogy az is otthon érezze magát, akit talán több ezer kilométer választ el szeretteitől. A szálloda előcsarnokában életnagyságú mézeskalács-házikóba botlunk, mely a karácsonyi fűszerek illatával és gyönyörűséges ajándéktárgyakkal hívogat. Ha tovább megyünk, egy grandiózus, csodálatos karácsonyfával találjuk szembe magunkat, melynek tövében jól esik egy csésze forró tea, kávé, esetleg egy pohár pezsgő és néhány finom falat.

Az igazi varázslat azonban csak most kezdődik. Először talán a Brasserie & Atrium étterem egész ünnepkört felölelő, gasztronómiai kalandozásokkal egybekötött büféebéd-sorozatáról érdemes szót ejteni, melynek során vasárnaponként A szépség és a szörnyeteg című tündérmese szereplői szegődnek mellénk. Minden alkalom új fejezet és új hangulat vár, olyan témákkal mint a gyertyagyújtás, a Mikulás látogatása, az elzászi konyha bemutatása vagy az otthon melege. Szenteste, illetve az ünnep ideje alatt a tündérmese folytatódik, s hőseink a lakomák során is mellettünk lesznek.

A film klasszikusok nélkül azonban nem lehet karácsony a karácsony. A Corinthia Hotel Budapest nem véletlenül híres arról, hogy mindig vendégei kívánságai előtt jár, így karácsonyi ünnepek alatt naponta két, megunhatatlan karácsonyi mesterművel kedveskedik az apróbb és a felnőtt közönségnek a Bálteremben, mely az ünnepek ideje alatt moziteremként funkcionál.

Végül lássuk, mit tartogatnak számunkra az év utolsó órái. Természetesen sok-sok pompás ételt és italt kora délutántól hajnalig, fergeteges szilveszteri gálaműsort, és fantasztikus, földkörüli utazást Phileas Fogg társaságában.

További ünnepi programok

A változatos programok mellett ki kell emelnünk pár helyszínt is. Budapest fürdőiről már szóltunk. Ha mégsincs mód a fürdőtúrára, van egy jó hírünk. A Royal Spa csodálatos terei, felülmúlhatatlan szolgáltatásai révén a város legjobb fürdője, így az épületet sem kell elhagynia annak, aki csúcsminőségű, luxus kényeztetésre és ellazulásra vágyik. Egy másik kihagyhatatlan pont a LeBar. Itt kiváló, több esetben saját receptúra alapján megalkotott alkoholos és alkoholmentes koktélok, valamint pazar borválaszték mellett láthatunk neki a délután vagy a következő nap megtervezéséhez.

A Corinthia Hotel Budapestet ajánljuk mindazoknak, akiknek élvezik, ha a luxus otthonos, szórakoztató és sokszínű.

Corinthia Hotel Budapest