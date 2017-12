7 zenei válogatás, amitől úrrá lesz rajtad a karácsonyi láz

Már 20 nap sincs hátra karácsonyig, úgyhogy itt az ideje elkezdeni ráhangolódást.

Az tény, hogy nem mindenki rajong a karácsonyért, de talán ha megcsap minket az ünnepi hangulat, szebb fényben látjuk a dolgokat. A karácsony már hetek óta jelzi a boltok kirakatából, hogy közeleg és egyre kevesebb alkalommal járhatunk olyan helyen, ahol ne botlanánk egy-egy fényfüzér, vagy ne szólna karácsonyi zene.

Ahogy a karácsony, úgy a karácsonyi zenék is megosztóak lehetnek, de ettől függetlenül ezek a dallamok is jó érzéssel önthetnek el minket. Most ilyen válogatásokat szedtünk össze, hogy könnyebbé váljon a karácsonyra hangolódás. Adunk néhány tippet, hogy mit hallgassatok szenteste a vacsora aláfestő zenéket vagy akkor, amikor Legalább a szenteste vacsorához már előre tudjuk, hogy mit hallgatunk majd szívesen, vagy a karácsonyi pihenőnapokon, a jó melegben, egy gőzölgő tea vagy forralt bor mellett.

Kezdjük is mindjárt a klasszikusok klasszikusával. Frank Sinatra karácsonyi dalai bárki számára kedvesek lehetnek!

A kanadai Michael Bublé sem utolsó a sorban, friss hangján minden dal újkori módon szól.

Egész friss, alig 2 hónapos közzététellel 30 karácsonyi dalt hallgathatunk végig, ami átlendít minket 2018-ba!

De nem kell feltétlenül az úgymond slágerdalokat hallgatni, hiszen nagyon jó jazz, relax, lounge összeállításokat találhatunk, melyek minden hangulathoz tökéletesen ilenek, legyen az vendégvárás, vacsora, vagy egy kis édes semmittevéssel töltött óra.

Ez a három válogatás pont ilyen:

És, ne maradjon ki legalább egy hazai örökzöld sláger, ami most a TNT – Fehér karácsonya.

Reméljük, tényleg fehér lesz, ha sokat énekeljük ezt a dalt, akkor belül biztosan! Jó készülődést, hangolódást!