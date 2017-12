Különleges karácsonyi ajándék – 1000 könyv keresi gazdáját

1000 könyvet rejt el országszerte az ország egyik legnagyobb könyvesbolt hálózata 20 vidéki városban és Budapesten, különleges helyszíneken, különleges csomagolásban, hogy átadhassa az idei év első karácsonyi ajándékát.

Összesen 27 címet rejt az az 1000 könyvből álló könyvlista, amivel a Libri szeretné megajándékozni a könyvkedvelőket. Az ajándékokat 20 vidéki városban és Budapesten rejtik el és találhatják meg a szerencsések és a Libri könyvszakértőinek ajánlásával kapják meg a megtalálók.

A könyvszakértők olyan ismert és hiteles emberek, mint Beck Zoltán, Jakupcsek Gabriella és Varró Dániel, továbbá a cég huszonnyolc belsős dolgozója is, akik a marketingről, az ügyfélszolgálatról, a munkaügyről, az IT részlegről, a beszerzésről, a raktárból és a boltokból jelentkeztek hogy havonta ajánlanak egy-egy új kötetet a Libri oldalán, hiszen napjuk minden percében könyvek között élnek, olvasmányélményeikről pedig nemcsak az ismerőseiknek, de a nagyközönségnek is szeretnének beszélni.

A különleges karácsonyi csomagolású könyvekben minden megtaláló egy rövid ajánlót talál a Libri szakértőinek tollából, amiben röviden felvázolják, hogy mi az, ami az adott könyvben számukra a legérdekesebb volt.

A könyvek karácsonyi díszcsomagolásán a következő feliratok olvashatók, melyek egy-egy olvasásélményre utalnak:

Az én ajándékom egy váratlan fordulat

Az én ajándékom egy felfedezésre váró világ

Az én ajándékom egy megoldatlan rejtély

Az én ajándékom egy véletlen találkozás

A Libri karácsonyi oldalán egy térkép segíti az érdeklődőket, amelynek segítségével követhetik, hogy hol tart az 1000 ajándékkönyv elrejtése és megtalálása. A térkép folyamatosan frissül, kiegészülve a könyvekről szóló információmorzsákkal.

A Libri szeretné ösztönözni a könyvkeresést, ezért a megtalálók között 3 darab, egyenként 100 000 Ft-os könyvcsomagot sorsol ki, cserébe annyit kér, hogy töltsenek fel egy képet az általuk megtalált könyvről a saját Facebook- vagy Instagram-oldalukra, #azenajandékom hashtaggel.

Az elrejtett könyvek között olyan különleges alkotások vannak, mint Boldizsár Ildikó kamaszkönnyeket felszárító meséi, Agatha Christie Gyilkosság az Orient expresszen című klasszikus krimije, Al Ghaoui Hesna frissen megjelent sikerkönyve, a Félj bátran, Radnóti Miklós másfél évtizednyi levelezése, Bödőcs Tibor zseniális íróparódiái, korunk egyik legtitokzatosabb regényírója, Elena Ferrante Új név története című műve, vagy Margaret Atwood félelmetes disztópiája, A Szolgálólány meséje.